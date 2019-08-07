德議員：一中政策有誤 應支持台灣加入聯合國

德國國會議員雷赫今（６日）表示，他認為民主國家必須支持同為民主國家的台灣，「一個中國」的政策讓台灣無法成為聯合國的會員，這是一個錯誤，應該要讓台灣有機會成為會員。

雷赫（Ulrich Lechte）是德國聯邦議會議員，也是德國國會外交委員會成員，並擔任外委會「聯合國、國際組織和全球化小組」的主席。雷赫這次訪台4天，拜會外交部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正與立委尤美女等人，隨後將前往帛琉、澳洲、紐西蘭與斐濟等國訪問。

雷赫下午與媒體茶敘時表示，他是第一次來台訪問，不過在德國時已參加過台灣國慶與支持台灣加入WHO的活動。他對台灣的第一印象，就是活躍的民主國家，且是重視個人自由、經濟強勁的法治國家。

雷赫表示，他認為歐洲國家對中國大陸的看法、與對台灣的關係，需要一些調整跟改變。西方民主國家過去普遍認為，中國大陸透過開放與實行資本主義後，應該也會慢慢轉變成民主國家，但現在看來中國民主化非常困難，未來20年應該也不會實現。

雷赫說，他認為民主國家應該支持台灣參與國際組織，無論是世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）或反恐等國際場域，民主國家都應團結支持台灣。

他指出，中國一黨專政和資本主義的社會制度，已對民主國家造成很大的挑戰和威脅，這會讓獨裁國家認為，只要讓人民發財但不需要民主，就可以一直保有政權跟當獨裁者；民主國家應該團結起來，證明民主比獨裁更具優勢。

雷赫表示，他認為德國的「一中政策」是錯的，「一個中國」政策讓台灣沒辦法進到聯合國，應該給台灣成為聯合國會員的機會，且名字是「台灣」；他希望未來可以有中華人民共和國，同時也有在台灣本島的獨立國家台灣。

雷赫也說，台灣應不斷訴求參與國際組織的重要性，台灣在這方面應該要更「硬起來」，不要讓步和放水；歐美國家也需團結支持台灣，讓中國了解不能僅憑他自己就決定台灣的定位。