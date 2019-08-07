珠寶玉石展罕見恐龍化石　國際切磨冠軍不藏私講座

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣寶石學協會舉辦的珠寶玉石展帶來罕見恐龍化石、彩色寶石、原石晶體等美麗展品，更安排知性的講座及導覽服務，提供和王月要等珠寶設計大師面對面的交流機會，現場更有抽獎活動，將於17日及18日台北市信義區登場。

台灣寶石學協會舉辦的珠寶玉石展已邁入第六屆，其中兩年共舉辦過四場，所以今年已是第八次展出，去（2018）年吸引破千人潮聖，今年則預估吸引兩千人。

台灣寶石學協會日前發出新聞稿指出，今年聚集國內外50家廠商，帶來罕見化石、彩色寶石、原石晶體、奇珍礦物、翡翠玉石等，其中，可見香港Mineral & Gem Research（MGR）與GEMHUNTER共同提供的恐龍化石、印度廠商A-One Stone裸石樣品、聚合福文化創意提供的沉香展品等。

此外，展覽也可見珠寶設計師的作品，像是王月要珠寶的經典設計作品，還有吳榮一老師來自廈門與台灣學生的珠寶設計圖稿，現場也有免費導覽服務。

特別的是，主辦單位規劃多場免費講座，首日邀請到珠寶設計大師王月要登場，身為世界華商珠寶十大傑出女性，投入珠寶設計領域多年，這次將以「新時代珠寶設計師-全方位Ｔ型人才」為題分享；次日則邀請國際切磨大賽冠軍胡乃尹，解析「走進寶石切磨師的神奇國度」，年輕有為的胡乃尹已小有名氣，且成功培育多名優秀的切磨師。

該展覽為免費入場，現場還有舉辦滿額摸彩贈禮活動，高價獎品包含晶體樣品、紅酒、麝香咖啡等，將於17日至18日於台北市信義區松仁路123號3樓（華南銀行總部大樓）登場，更多詳情請前往官網或臉書查詢。



展覽資訊（圖/台灣寶石學協會）