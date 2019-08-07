支持反送中 美眾院議長將推香港民主法案

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日發表聲明表態支持香港「反送中」示威者。她讚揚港人表現出極大勇氣，並表示參眾兩院的兩黨議員將開始工作，推動香港人權和民主法案。

此前，美國總統川普曾以「中國得自行處理的騷亂（riots）」，形容香港反送中示威情勢，並說「香港是中國的一部分，他們（中國）得自己去解決」。

美國之音（VOA）今天報導，裴洛西在她的美西辦公室發表聲明說，入夏以來，香港人民一直到今天，向全世界發出一個激動人心的信息，那就是：自由、正義和民主的理想永遠也不會被威嚇和不公義澆滅。

她說，香港人民表現出了極大的勇氣，與拒絕尊重法治、不願意履行「一國兩制」義務的懦弱政府，形成了極其鮮明的對比。20多年前，中國政府承諾要在香港實行「一國兩制」。

聲明表示，香港人民配得上擁有真正自治，而香港基本法和其他相關的國際條約，承諾並保證了香港人民擁有的這種權利。香港立法會早就應採取這樣的措施，響應港人提出的合法民主訴求，馬上徹底並永久性撤銷引起極大民怨的「逃犯條例」修訂工作。

裴洛西表示，美國國會的民主和共和黨人，都與香港人民站在一起，希望港人能擁有充滿希望、自由和民主的未來。

她說，國會藍托斯人權委員會（Tom Lantos Human Rights Commission）的兩名共同主席麥高文（Jim McGovern）和史密斯（Chris Smith）曾呼籲美國政府，要求停止向香港警方輸出和銷售防暴裝置和設備，「我們在這裡重申這種呼籲和要求」。

裴洛西還說：「我們回到華盛頓之後，參眾兩院的兩黨議員們將開始工作，推動香港人權和民主法案，為保持香港的民主自由還有法治而努力奮鬥。」

港府上半年提出「逃犯條例」修訂草案後，香港泛民主派就曾赴美拜訪裴洛西，反映對港府修改逃犯條例的憂慮，並透露行動獲得了對方支持。