利奇馬轉中颱　最快14:30發海警　週四週五恐強風暴雨

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）今（7）日受到第9號颱風利奇馬外圍雲系影響，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，時間愈晚降雨愈趨明顯，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

根據中央氣象局觀測，中度颱風利奇馬今天上午8時增強為中度颱風，中心位置在北緯 20.2 度，東經 128.0 度，以每小時15公里速度，向西北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒 45 公尺，七級風暴風半徑 220 公里，十級風暴風半徑 70 公里。

氣象局研判，利奇馬最快將於今天下午14點30分發布海上颱風警報，深夜或8日凌晨發布陸上颱風警報。而利奇馬主要影響台灣時間是8日、9日，10日颱風漸遠離，中南部可能因颱風環流引進的西南風，而有大雨。

天氣風險公司分析師賴忠瑋在臉書上表示，過去24小時利奇馬颱風的導引氣流並不明顯，移動速度緩慢，由於在海上停留時間較久，有時間和空間調整結構、增加強度。

今天隨著北方的范斯高颱風北移，太平洋高壓的範圍也將西伸至利奇馬颱風北方，帶來較明顯的導引氣流，加快其往西北方向移動的速度，並朝台灣東北部海面前進。

針對目前中心位置有可能從台灣北部近海通過，類似西北颱的路徑，但是也不排除中心有登陸台灣東北部陸地的可能。他提到，無論是否為西北颱，台灣的北部、東北部和東部受到暴風圈影響的機率都相當高，如果颱風路徑再往南偏一點，中南部也有可能籠罩於暴風圈中。

預計今天台灣就會受到外圍環流影響，迎風面北部、東北部和東部逐漸出現陣雨，沿海也開始會有長浪及較明顯的風浪。

明天週四白天起暴風圈就會逐漸接近台灣東北部陸地，風雨明顯增強，週五上半天則是對台灣影響最顯著的時候，颱風中心可能已經到台灣的西北部或北部海面，或甚至登陸台灣北部，將帶來明顯的西風或西北風，中部以北或整個西半部的降雨將明顯增加，尤其山區要特別注意較大雨勢。