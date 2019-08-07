恐攻陰影籠罩 外交部提醒國人去克什米爾要當心

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）印度內政部8月2日針對北方的查謨與克什米爾地區發佈「恐怖威脅警報」，建議朝聖者及旅客立即縮短在喀什米爾停留時間。我國外交部昨日發出聲明，呼籲國人前往該區旅遊時應注意自身安全。

外交部表示，根據印度方面相關消息指出，一支巴基斯坦恐怖份子企圖攻擊前往該州阿馬爾納特石窟(Amarnath Yatra)朝聖的印度教徒，印度政府也已經撤離該區的遊客及朝聖者。

外交部建議國人前往查謨與克什米爾地區及印巴邊境城市旅遊時，應注意自身安全，若遇急難需要協助，請即撥打我駐印度代表處緊急聯絡電話：+91-9810-502-610，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

印度8月5日片面毀棄印度憲法第370條，終結北方的查謨與克什米爾地區（Jammu and Kashmir）在憲法中的特殊自治地位，成立「拉達克中央直轄區」，改由中央政府直接管理。

當地電話及網路通訊中斷，數名克什米爾當地知名政治人物遭軟禁。印度武裝軍隊過去幾日開始入駐克什米爾當地。

印度國防部8月2日宣稱擊斃5名企圖發起恐怖攻擊的巴基斯坦武裝分子，尋獲大量彈藥。當地官員發佈警報，要求遊客、朝聖者與外來移工撤出當地，引發恐慌，將機場與巴士站擠得水洩不通。

此外，英國、德國、澳洲、以色列等國外交部以「將有可能遭遇無法預測的暴力攻擊事件」為由，針對印度查謨與克什米爾地區發布旅遊警訊，