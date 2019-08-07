貿易戰到香港示威 華郵：川普面臨東亞新危機

東亞正值多事之秋，從美中貿易戰升溫、北韓試射飛彈、香港示威到日韓貿易戰，華盛頓郵報指出，美國總統川普正面臨東亞地區一連串新危機，他的作法與態度讓盟友漸失信心。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，川普上任以來，一直試圖解決北韓非核化與中國掠奪性貿易行為兩大棘手挑戰。但過去12天內，北韓4度試射飛彈，美中貿易戰也從關稅戰升級為更廣泛的匯率戰。

與此同時，美國對抗北京與平讓的兩個主要盟邦日本與南韓，因歷史糾葛陷入貿易爭端，但川普無力也不太願意介入協調。

另一方面，香港爆發的大規模民主示威活動，外界擔憂北京可能動武鎮壓，這也讓很少談及言論自由與人權的川普面臨考驗。

前白宮國安會亞太事務資深主任葛林（Michael Green）指出，這些都是大問題，也都是前幾任政府遺留的問題，將其歸咎於川普政府並不公平，但川普缺乏明確的貿易與人權戰略使問題加劇。

儘管白宮幕僚表示川普與其團隊一直積極介入處理上述問題，也向美國盟友確認美國的決心，甫上任的國防部長艾斯培（Mark Esper）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及國家安全顧問波頓（John Bolton）近期都前往亞洲訪問，但報導指出，川普對解決盟友之間的爭議並沒有太大興趣。

川普上任後，與日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅共舉行過3次三邊會談。川普上個月曾向媒體抱怨，解決日韓糾紛「就像是全職工作」。川普透露，文在寅要求他協助調停，他也同意幫忙。但私底下，川普政府官員抱怨文在寅違反2015年日韓協議。

前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）也認為，許多挑戰早已存在，但川普對東亞問題的態度「無效也不在意」，美國在亞洲的盟友間存在信任危機，這些盟友對美國的可信賴度與信心也日益減弱。

新美國安全中心（CNAS）執行長方登（Richard Fontaine）指出，東亞地區國家希望看到一個「參與」的美國，但不想陷在美中的全面對抗中，這會讓美國更難爭取盟友。

在尋求與中國達成貿易協議的同時，川普也暗示願意犧牲民主與人權的主導權。日前川普在回應北京對香港示威的強硬言論時，曾以「騷亂」（riots）形容香港示威。對於媒體報導香港當局未能保護受到親政府人士襲擊的示威者，川普依然稱讚中國國家主席習近平表現得「非常負責任」。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）就表示，相較於表達對示威者的支持，川普似乎對維持與習近平的關係更感興趣。