港澳辦誣指台灣干預香港事務　陸委會回嗆：顛倒黑白、是非不分

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 針對中國國務院港澳事務辦公室誣指台灣干預香港事務，陸委會今(6)日回嗆，刻意扭曲解讀各界維護人權公義的發言，才是顛倒黑白、是非不分，更凸顯中共不傾聽民意的獨斷、極權本質。

中國國務院港澳辦今下午再度就香港問題召開記者會，港澳辦發言人楊光在回答新加坡海峽時報記者提問時稱，香港2月啟動修訂「逃犯條例」以來，「一些西方政客與台灣當局公然站在前排，指手畫腳，發表很多顛倒黑白、不負責任的言論」(如以下截圖)，並細數美方高層會見香港反對派人士、聲援反送中等。

圖/港澳辦

《自由》引述陸委會說，香港今日不穩定局勢，罪魁禍首是提出修改「逃犯條例」的港府，以及打壓人權、箝制司法的中共當局。

陸委會強調，我方認為，層出不窮的無稽之談、推託之詞，無法掩飾中共打壓香港民主人權的事實真相。呼籲中共及港府應脫下有色的眼鏡，清醒地面對問題，並以誠意與善意認真回應香港民眾訴求，才是解決香港亂局的關鍵所在。

據了解這場記者會由中國國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎主持，但僅邀請少數港媒，其餘境外媒體均為外媒，台灣媒體全被拒之門外。

香港01引述楊光表示，最近一個星期發生的違法活動「極端暴力、觸目驚心」，強調中央對香港特首林鄭月娥的支持是「堅定不移、毫不動搖」，反對派逼林鄭月娥辭職的企圖「注定不能得逞。」