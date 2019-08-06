人民幣匯率「破7」美中互嗆　中國國航停飛北京-夏威夷航線

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 人民幣滙率昨(5)日兌美元匯率貶破7元之後，美國財長米努欽(Steven Mnuchin)當地時間周一(台灣時間為6日)發表聲明稱，美國政府認定中國正在操縱人民幣滙率，將與國際貨幣基金組織（IMF）合作，消除來自中國的不公平競爭。

這是美國自1994年後，時隔25年來首次將中國列為匯率操縱國。中美貿易衝突愈發激烈。

美方認為，中國透過人民幣貶值，可以促進出口，抵消加徵關稅帶來的影響。

針對此事中國人民銀行今(6)日發表聲明稱，中方對美國財政部將中國列為「匯率操縱國」深表遺憾，抨擊美國稱這是「任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。」

另一方面，中國國際航空公司，今(6)日在網站發布「關於停止運營北京-夏威夷航線的公告」稱，將自8月27日起，停止運營往來北京至夏威夷航線（CA837/8航班），並稱是因「網路布局、運力安排」等原因。

消息一出引發外界揣測，中方是否以此作為反制美國加徵關稅的手段之一。

中國國航的公告全文如下：

尊敬的旅客：

因網路佈局、運力安排等原因，國航將自2019年8月27日起，停止運營北京—夏威夷—北京航線CA837/8航班。由此給旅客出行計畫帶來的影響，國航深表歉意，並將積極做好已購票旅客後續客票服務工作，為出行日期為2019年8月27日（含）以後的旅客退還全額票款。

旅客可通過國航官網、中國國航APP、國航服務熱線95583或機票代理辦理客票退票事宜。

圖/翻攝官網