華泰大飯店集團【想月饗月】中秋月餅禮盒

送禮送到心坎裡！今年中秋，華泰大飯店集團餐飲點心團隊獻上「想月饗月」三色中秋月餅禮盒，古典深藍設計質感不凡，堅持手工製作天然月餅，三種口味：抹茶棗泥松子、南瓜桂花豆沙、竹炭奶皇鹹蛋，層層酥皮中都是點心師傅的新意與巧思，藏入使用天然食材製作出的甜蜜滋味，是佳節時刻傳遞心意的最佳選擇。

華泰大飯店集團旗下華泰王子大飯店九華樓今年推出「想月饗月」中秋禮盒，包裝質感升級，以「想念」為主題，古典深藍色的主視覺輔以燙金設計，呈現出在靜謐的星空下，人們對於彼此的思念如月般更顯皎潔明亮。原價NT$720，優惠價NT$680/9入，包含「抹茶棗泥松子」、「南瓜桂花豆沙」、「竹炭奶皇鹹蛋」3種口味各3顆，多樣口味及純天然食材的帶來的「綠」、「黃」、「黑」繽紛月餅色澤，視覺活潑，味覺豐富。

「想月饗月」中秋禮盒以源至唐朝，盛於宋朝的蘇式月餅綠豆椪為主。蘇式月餅講求餅皮的層層堆疊及內餡的搭配。餅皮經過較久時間烘烤，香味濃郁且內餡紮實。本次推出「抹茶棗泥松子」 將日式抹茶和中式棗泥兩者間的甜味完美融和，增添松子入餡使口感更飽滿紮實；「南瓜桂花豆沙」將口感馥郁的南瓜搭配綿密豆沙製成內餡，加入桂花醬點綴，香氣馥郁，滋味甜蜜；「竹炭奶皇鹹蛋」則創意結合現代養生竹炭及傳統奶皇鹹蛋，在現代與古典美學間撞擊出想像之外的驚喜好滋味。