越南美食+搖滾樂表演 見證海外移工來台30週年

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）今年適逢臺灣正式引進海外移工30周年，國立新竹生活美學館8月4日在桃園富岡火車站旁辦理「季風起~移動的『藝』鄉人生創作展」，展覽期間每週日下午邀請印尼移工搖滾樂團New Ariba Taiwan、菲律賓移工馬力歐沙畫表演、越南語兒童合唱、越南新住民音樂表演及越南服飾-奧黛(Ao Dai)、穆斯林頭巾的介紹及穿戴體驗與印尼等，歡迎大家參與。

來自印尼的Pindy Windy，遠渡重洋地來臺灣擔任看護工作，一次在醫院照顧看護的阿嬤時，遇上的鄰床家屬是捏麵人師傅楊清仁，原本就關心移民工議題的楊清仁，主動邀請Pindy學習捏麵人，數年來持續不斷地精進之下，Pindy的捏麵技藝越來越成熟，且能從心所欲地創作。

此次作品主要以印尼的生活、文化與地理風景為主，透過捏麵人的形式呈現，不僅讓臺灣人可以認識與了解印尼的美好，也讓同鄉能夠重溫家鄉的風情。

來自緬甸北汕貴概的黃建邦，19歲時帶著兩百元美金、一件皮衣、兩條牛仔褲、襯衫來臺留學，就學期間半工半讀，而後努力打拼創立自己的營造公司，還因緣際會接觸攝影藝術。

2015年、滿溢的思鄉情緒在離鄉15年後再度踏上那片度過童年、青少年時期的土地時震盪不已，於是他舉起相機將緬甸的景物一一攝入，訴說家鄉故事。

據統計移工在臺人數突破70萬人、新住民總人數已達53萬人，希望透過本次展覽與活動展現移工與新住民們在各種創作面向上的思維與表現，進而觸發大眾對多元族群文化的深入了解，轉而內化尊重移工、新住民朋友，彼此相生共存。