中秋月餅來點不一樣 理想大地蜂月餅獨領風騷

中秋將近，又到吃月餅的時候，繼去年理想大地不同市面傳統月餅作法，推出以招牌蜂巢糕為底製作的「蜂月餅」，大獲市場好評熱購，今年同樣以蜂巢糕為底，推陳出新研發芋頭、柚子、剝皮辣椒及XO醬四種蜂月餅口味，因都為飯店自製數量有限，喜愛的老饕們動作可要快！

理想蜂月餅四款口味，結合獨家西班牙蒸氣烘焙法，使用花蓮在地農場養殖的冠軍百花蜂蜜為基底，皆來自點心房師傅精心研發。「蜂芋頭」口味，甫獲花蓮縣政府「2019花蓮特色伴手禮」得獎，純淨無汙染木瓜溪水質種植的吉安芋頭，產出質地細膩優質的口感，融合濕潤Q彈的蜂巢糕，令人驚豔。

「蜂柚子」源自花蓮舞鶴的濃氣柚香，強調低糖、低鹽，以極緻工法顛覆傳統，甜中帶香，還有一份酸甜甜，讓人一口接著一口，欲罷不能；由理想主廚多年餐飲功力，手工翻炒製成中華料理界靈魂「XO醬」，搭配蜂巢糕，在焦糖色澤外表下，「蜂XO」含有深海干貝及十餘種香氣撲鼻的食材，令人未見蜂XO月餅先聞其香；挑戰味蕾的「蜂辣椒」，有著記憶中的正宗醃漬口味，融合蜂巢糕的蜜甜，創造豐富多層口感，吃出時尚創意的美味。四款蜂月餅融合屬於花蓮道地食材，透過師傅的大膽創新及高超的製餅手法，持續替您傳達最真摯的心意。

今年中秋想選創新口味，以追求獨特感；選擇口味多元、小巧精緻包裝，理想蜂月餅絕對能符合您的需求，讓大家一同吃著蜂月餅瘋中秋！蜂月餅每盒定價880元，即日起於飯店各餐廳及官方購物網站強勢開賣，於8月15日前預購，可享優惠800元；一次訂購5盒以上更有超值優惠；訂購10盒以上則享有宅配免運費！