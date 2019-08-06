深入東南亞　證交所赴越南　柬埔寨招商

越南胡志明市至柬埔寨金邊一帶，乃製造代工重鎮，前往投資設廠之企業眾多，近期因中美貿易戰影響，其地位更顯重要，今(108)年7月16日已有首家主要營運地在柬埔寨之公司-冠星-KY公司送件申請第一上市，預期未來新南向商機將逐漸展現。為提供當地臺商更多協助，並吸引企業回臺上市，證交所於8月初與元大證券合作赴越南、柬埔寨等地招商，並辦理座談會，積極拓展新南向市場。

本次拜訪企業包含電子、紡織、橡膠加工等產業，都有能力承接大型品牌訂單，出口到世界各地。證交所陳麗卿副總經理表示，企業生產、銷售活動已不再有國界，業者在規劃籌資、上市等方案也應該以國際化的角度思考，哪邊適合自己，就往哪去。臺灣資本市場表現在國際上已是佼佼者，市值全球排名15名，流動性更高過新加坡、泰國、印尼、馬來西亞，且臺灣投資人對於加工、製造等產業有一定熟悉度，更能了解企業價值，最適合中小型企業籌資、發展。

證交所一直期許成為企業的最佳後援，幫助公司在多變的國際商業環境站穩腳跟、取得優勢。截至108年上半年度，第一上市公司在臺掛牌家數已有74家，平均IPO籌資規模約有10億，更有高達4成第一上市公司進行SPO，透過資本市場協助企業穩健成長、永續發展。