富邦金控股東臨時會通過107年度盈餘分配修正案

富邦金控(2881)今(6)日舉行108年股東臨時會，通過1 07年度盈餘分配修正案，配發特別股股息，甲種特別股股息年率為 4.1%、乙種特別股股息年率3.6%， 合計特別股股息分派金額逾26.24億元。

富邦金控董事長蔡明興表示， 由於原公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確， 因此6月14日富邦金控股東常會通過原107年度盈餘分配案， 暫不配發特別股股息。 而公司章程修正案已於股東常會當天順利通過， 因此於今日召開臨時股東會， 依據修正後之公司章程及相關規定調整特別股股息分派， 通過甲種特別股及乙種特別股之股息配發。

今日的股東臨時會通過特別股股息分派案，甲種特別股6億股， 按發行價格60元，特別股股息年率為4.1%計算，分派金額14 .76億元；乙種特別股6.6666億股，按發行價格60元， 特別股股息年率3.6%計算，持有期間共291天(107.3. 16~12.31)，分派金額11.48億餘元，合計分派金額逾 26.24億元。 今日股東臨時會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

蔡明興表示，富邦金控積極維護股東權益，落實永續經營， 致力於普通股與特別股股利配發之穩定性， 期望健全資本來源以作為公司長期成長之後盾。 未來也將秉持相同的精神，持續實踐對股東的承諾。

蔡明興也指出，2019上半年雖受全球經濟放緩、 美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等多重議題影響， 富邦金控各子公司仍穩健成長，持續締造經營佳績， 富邦金控今年上半年蟬聯金控業每股獲利王。美國《財星( Fortune)》雜誌上月份公布2019全球500大企業( Fortune Global 500)，富邦金控更連續兩年入選全球500大企業， 且是台灣唯一入榜的金控公司， 顯示富邦金控深耕台灣市場及多元區域佈局的成果， 再獲國際高度肯定！

展望未來，富邦金控將持續耕耘台灣市場及拓展亞洲區域佈局， 落實風險控管，追求長期穩健成長，並積極投入金融科技創新， 期許成為業界金融科技領航者。在追求優異經營績效的同時， 亦致力推動富邦永續經營願景工程，落實永續經營及企業社會責任， 持續朝向「亞洲一流金融機構」的願景穩步前進！