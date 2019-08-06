新北首辦補習班新課綱宣導 提供補習班專業支持

新北市教育局今(6) 日在新北市立圖書館總館演講廳針對新北補習班教師辦理新課綱宣導 說明會，這是首次由公部門為補習班老師辦理的新課綱宣導活動， 270個名額在一開放報名時即瞬間秒殺， 本次說明會盼給予補習班專業支持，加深對新課綱的認識， 並配合課程結構、學習及評量方式的改變，進行教學調整， 成為學生課後學習路上的助學者。

局長張明文表示，新北市立案補習班數量排名全國第二多， 補習班是孩子下課放學後，另一個學習與成長的場所， 面對這次以核心素養為課程主軸的教育改革，當然不能置身事外。 教育局平時除了加強補習班班務管理及公共安全把關外， 配合108學年度新課綱的上路， 也希望補習班能掌握新課綱的精神，調整觀念及教學方式， 讓學生在探究和實作過程中，進行素養導向學習。同時， 新北後續也將攜手補教相關團體，發揮補習班企業責任， 免費提供弱勢生補習的機會， 讓所有學生都能跟上新課綱的學習腳步，讓更多的學生受惠。

過去的教學，強調學科知識的學習，教學以講授為主， 學生在不斷的重複練習中面對考試，但隨著新課綱的推動， 翻轉了教學的理念，教師不再是知識的傳達者， 而是要教學生如何學習；學習的結果也不再只重視考試分數， 而是強調學生學習歷程的累積，除了培養學生帶得走的能力， 更要深化、跨域整合所學，應用於日常生活情境， 適應現在的生活及未來的挑戰。

新北教育局表示，學生的課後學習， 也期待能符應12年國民基本教育「自發」、「互動」與「共好」 的課程理念，藉由課程綱要宣導說明會， 強化補習班老師的專業知能，讓補習教育也能與學校教育接軌， 並提供孩子們學習道路上最佳的支持。