【最新】三颱共舞？！ 柯羅莎生成、恐迫利奇馬更靠近台灣

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局今(６)日15時20分發布颱風生成訊息：

原位於關島北方海面之熱帶性低氣壓，於今（６）日１４時發展為第１０號颱風（國際命名：ＫＲＯＳＡ，中文：柯羅莎），未來往北朝日本南方海面移動，對台灣地區無直接影響。

從氣象局最新路徑圖上可以看到，台灣附近海域現在共出現三個颱風，包括范斯高、利奇馬、以及最新生成的柯羅莎。

其中颱風利奇馬恐成為第一個侵襲台灣的颱風。《自由》引述氣象局指出，10號颱風柯羅莎生成後，恐會間接導致利奇馬路徑更偏西，朝往台灣靠近。

氣象局表示，利奇馬最快今(6日)晚就會增強為中度颱風，週三(7日)有機會海上、陸上颱風警報齊發；氣象局提醒，週四(8日)、週五(9日)是颱風最靠近台灣的時候。

週四也就是8月8日父親節，北部、宜花要留意豪雨來襲，週五(8月9日)降雨範圍擴大，西半部及東北部都有豪雨以上的雨勢，預計各地雨勢將持續至週六(10日)的上半天。

至於第8號颱風范斯高，登陸日本九州後已減弱為輕度颱風，估計今晚就會脫離日本陸地，登陸韓國。

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此外中央氣象局在6日16時20分發布豪雨特報：

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(6)日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大雨發生的機率，雲林及嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。