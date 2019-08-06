新南向跨國團隊31人 與台灣學子展開創業第一步

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進學子思考，展開創業第一步，教育部青年發展署今年辦理「新南向青創基地暑期交流計畫」，於台北、高雄舉辦暑期創業營隊，遴選出新南向6國31位學生，與29位台灣學子組成15個跨國團隊，各隊需以團隊合作的方式，分別提出具體的商業計畫，並在7月27日(星期六)的Demo & Pitch Day中，一一呈現訓練成果。

本次團隊成員來自印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等6個新南向國家31名學生，在為期一週的營隊活動中，除了安排設計思考、產業趨勢分析、市場分析與行銷策略等課程，強化學員的思考力；也有募資簡報技巧、產品開發與雛型化、及產品市測等實務導向的課程。

Pitch的結果由來自逢甲大學的廖于萱、國立成功大學外籍生尹慕樂(Miles Iton)、越南的阮綮薇(Nguyen Khanh Vy)、菲律賓的阿格優薩(Deborah Argayosa)組成「LOFI Language Learning」獲得特優(Distinguished Honor Award)，他們提出以hip-hop音樂作為英文教學的課程媒介，建立學生英文學習的自信心及英文語感，以完整的商業模式及良好的團隊默契，獲得評審的讚賞。

另外脫穎而出的團隊還包括國立臺灣科技大學的李佩儒、蘇揚與印度的阿比(Vanshika Abbhi)、菲律賓的安達(Chester Kenneth Andra)組成的「Fungus Fighter」所提出的低成本、安全無害的抗菌殺蟲劑。

國立臺東大學羅渝珮、國立雲林科技大學李慈慧，與臺科大印尼外籍生赫連建(M. Rakhmat Setiawan)、簡彬(Devi Hendriyono)組成的「Bravo」，提供穆斯林在臺灣各地餐飲、旅遊資訊的清真平臺，提升其在臺灣生活及旅遊的便利性。

逢甲大學林佳勳、國立屏東科技大學廖瑞雲、印度的朱內賈(Chirag Juneja)、泰國的游絲瓦里斯(Punnapa Yoswaris)組成的「Foodies」，將媽媽親手料理的美味料理，透過分享經濟的概念，讓無暇烹飪的人士也能隨時品嚐印度各種家鄉味美食，4組共同並列優選(Excellence Award)。

青年署表示，透過「新南向青創基地暑期交流活動」，除了讓新南向國家學生藉此了解台灣的新創環境及校園育成資源，點亮來臺進修、創業的契機，同時也讓臺灣學生拓展國際視野，激發自我潛能。