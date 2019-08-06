台灣當代藝術探島嶼全球化　華盛頓藝廊展出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣當代藝術展從島嶼出發，討論延伸至社會與全球現象，已於華府IA&A at Hillyer藝廊呈現4位台灣藝術家作品，將展至9月29日。

繼於日本橫濱市民藝廊的「淬．煉―台灣當代藝術展」獲得迴響，「台灣當代藝術展」（Starting from the Island）由駐美國代表處台灣書院、文化部藝術銀行合作推出，可見4位藝術家洪韵婷、蔡坤霖、周代焌及東冬‧侯溫作品，自即日起於華府IA&A at Hillyer藝廊展出至9月29日。

「Starting from the Island」展覽，敘述隨著便利的交通及網路的變遷，「島」不再因被海洋包圍而有界限，人們也與更多的場域產生聯繫。

策展人陳妍卉希望由自身所在的島嶼出發，延伸至社會與全球現象的討論，呈現四位台灣藝術家在大量資訊、快速變動的當代環境中，鏈結多重地域的生活經驗與觀察，於創作中表達對於所處之地的重視與回應，並藉由此次展覽對外發聲，與觀者對話。

參展藝術家代表蔡坤霖於會後表示，此次展出地點IA&A at Hillyer藝廊位處華府當地藝文機構聚集的地區，因此吸引到不少喜好藝術的國際觀眾，也藉此機會與當地藝文人士交流，增加台灣當代藝術與文化的能見度。

文化部自2014年起與外交部合作將台灣當代藝術帶進駐外館處，由藝術銀行執行，陸續於日本、新加坡、美國紐約、華盛頓DC及梵蒂岡等地展覽，藉此促進台灣當代藝術與國際間的交流，成效甚佳。