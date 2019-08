台灣當代藝術探島嶼全球化　華盛頓藝廊展出

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台灣當代藝術展從島嶼出發,討論延伸至社會與全球現象,已於華府IA&A at Hillyer藝廊呈現4位台灣藝術家作品,將展至9月29日。

繼於日本橫濱市民藝廊的「淬.煉―台灣當代藝術展」獲得迴響,「台灣當代藝術展」(Starting from the Island)由駐美國代表處台灣書院、文化部藝術銀行合作推出,可見4位藝術家洪韵婷、蔡坤霖、周代焌及東冬‧侯溫作品,自即日起於華府IA&A at Hillyer藝廊展出至9月29日。

「Starting from the Island」展覽,敘述隨著便利的交通及網路的變遷,「島」不再因被海洋包圍而有界限,人們也與更多的場域產生聯繫。

策展人陳妍卉希望由自身所在的島嶼出發,延伸至社會與全球現象的討論,呈現四位台灣藝術家在大量資訊、快速變動的當代環境中,鏈結多重地域的生活經驗與觀察,於創作中表達對於所處之地的重視與回應,並藉由此次展覽對外發聲,與觀者對話。

參展藝術家代表蔡坤霖於會後表示,此次展出地點IA&A at Hillyer藝廊位處華府當地藝文機構聚集的地區,因此吸引到不少喜好藝術的國際觀眾,也藉此機會與當地藝文人士交流,增加台灣當代藝術與文化的能見度。

文化部自2014年起與外交部合作將台灣當代藝術帶進駐外館處,由藝術銀行執行,陸續於日本、新加坡、美國紐約、華盛頓DC及梵蒂岡等地展覽,藉此促進台灣當代藝術與國際間的交流,成效甚佳。