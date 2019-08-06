STEAM機器人課程暑期上線 新二代用知識翻轉人生

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新二代學生比例高達4成的苗栗縣海寶國小，延續學校先前辦理的新住民Marker科學機器人學習計畫，今年申請移民署新住民發展基金辦理STEAM機器人課程，5月份起開始上課，充分激起新二代學生的學習熱情，獲得巨大迴響。

STEAM機器人課程特別設計了可鍛鍊學生動手能做、動腦能想、開口能說、與人合作、解決問題的能力，透過長期自己動手做的學習模式，一點一滴地培育出新住民子女帶得走的能力。

3D列印課程是運用好操作的掌上型3D列印筆，讓學生輕鬆做出自己獨一無二的創作作品，每人都獲得滿滿的自信與成就感。而仿生機器人則是利用簡單的基本工具，手工製作仿生機器人，讓學生盡情運用其學校所學相關知識(含圖案設計、機構、材料等)，發揮分析與想像能力，激發學生的科技創作潛能。

接下來也將會進行Scratch.Arduino編程與智能車機器人學習，讓學生進一步學習與鍛鍊程式撰寫能力。

苗栗縣長徐耀昌表示，面對108課綱即將上路，海寶國小除落實自發、互動、共好的全人教育，並致力打造適性揚才、國際視野、專業前瞻的學校教育環境，讓每一位學生在學校教育過程中，能夠勇敢走出偏鄉，盡情展翅翱翔，綻放獨一無二的美麗光彩。