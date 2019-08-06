台北設計獎首成立國際獎項　報名件數歷屆之最

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）2019台北設計獎設計三大國際獎項並提高獎金，吸引各國設計師角逐第一，且創下歷屆參件數之最，將於16日公布入圍決選名單。

2019台北設計獎收到來自76個國家，共5,384件作品報名參賽，創下歷屆參與國家數及作品件數之最，同時也獲國際三大設計社團認證，並設立國際指標性獎項，包含WDO Sustainability Award（世界設計組織獎）、ico-D Excellence Award（國際設計社團組織獎），以及IFI Special Award（國際室內建築師設計師團體聯盟獎），顯示台北設計獎已成為世界各國設計師實現夢想的競技場。

台北市政府表示，今年國際參賽件數將近7成，業界參賽件數亦達55%，最高榮譽「台北市長獎」首度設立獎金新台幣60萬元，並首度設立獎金新台幣60萬元，特殊獎項「社會設計獎」、「應用精進獎」、「通用設計獎」等，獎金皆提高到新台幣15萬元，持續傳達台北市「不斷提昇的城市」（Adaptive City：Design in Motion）的品牌意象。

此外，評審團邀請到國內大腕級的設計師助陣，由「工業設計類」仁寶電腦創意中心陳禧冠資深副總經理、「視覺傳達設計類」自由落體設計公司陳俊良董事長，及「公共空間設計類」財團法人台灣創意設計中心張基義董事長擔任召集人，邀請國內外相關領域的意見領袖組成評審團。

台北設計獎預計於16日公告入圍名單，並進入決審階段，11月1日舉行頒獎典禮。更多詳情請至官網或臉書查詢。