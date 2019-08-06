〈時評〉台灣下半年黑天鵝滿天飛

台灣經濟下半年度黑天鵝滿天飛，深值政府警惕，速謀對策，否則將可能拖累台灣經濟，不利國家發展。

第一隻黑天鵝是中國自8月1日開始，禁止旅客赴臺灣自由行，預估半年將影響70萬人次的觀光旅遊商機，如以每人每次消費4萬元計，預估將衝擊台灣觀光旅遊業280億元。

另據傳，中國將開始加大對團客來台的限制，其衝撃面究竟有多大，目前資訊不明朗，尚難評估，但是，不容小覷。預料擧凡交通、旅宿、餐飲、百貨、糕餅等各行各業，都可能受到影響，這是政府劍及履及，必須立即正視解決的問題。

接下來更大的黑天鵝，是中美貿易大戰最後3,000億美元課稅的問題，川普已經決定自9月1日以後，全面加徵10%的關稅。

本報曾經呼籲政府，注意這最後一波3,000億美元加徴關稅，對台灣的衝擊及影響，如今不幸言中，正是政府要拿出對策的時刻，否則對台灣電子業的殺傷力是相當嚴重的。

據了解，這3,000億美元商品，涵蓋範圍包括手機、筆記型電腦、電信設備、有輪玩具、拼圖及比例模型、液晶與陰極射線管以外的顯示器、螢幕13.5吋以下的平面電視及錄影機等播放設備、音箱、手錶、印表機。這些正是台灣科技業重點終端設備產品，關稅勢必衝擊台灣電子業。

兩大之間難為小，台灣身處兩強之間的貿易戰，必須小心因應，這一波課稅，預料蘋果電腦將受重傷，而台灣是iPhone 供應鏈中，重要的組裝廠及零組件供應商，更不可能置身事外。

一般認為，iPhone 供應鏈將影響台灣的鴻海、和碩、緯創、廣達、英業達、可成、鴻準、鎧勝等大企業。

9月1日以前，這些電子業短期內應該會接到緊急備料的急單，但是長期而言，如何供貨，恐怕就是短多長空的問題了，如何因應，備受挑戰。

今年下半年，電子業預期旺季不旺，更嚴重的問題是組裝廠單季營業浄利率约在1.6%至2%之間，即使是旺季，也不過在3至6%之間，如今美國加徴10%關稅，勢必虧損。

下半年電子業、旅遊業都將面臨旺季不旺的窘境，台灣經濟情勢嚴峻，不容政府小覷，如何採取具體有效措施，協助業者渡過危機，再創新局，正挑戰主政者的智慧、能力及魄力。全國人民殷切期待。