台灣民眾黨今正式創立　黨主席柯文哲：政治不難，找回良心而已

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲在自己生日的今天(8月6日)，正式在台北創立台灣民眾黨。他強調，台灣民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」，組黨要扛起改變政治文化的責任。

中央社報導，台灣民眾黨創黨大會，中午在台大醫院國際會議中心舉行，台北市長柯文哲請假3小時出席，他在會前籌備會中被推舉為黨主席。

柯文哲在章程宣讀後，發表30分鐘演講。他在現場高喊「台灣的選擇柯文哲、最好的選擇柯文哲、黨員的選擇柯文哲」聲音中上台。

柯文哲說，台灣民主運動先驅蔣渭水，在1920年代成立台灣民眾黨，有歷史意義。他自己所成立的台灣民眾黨，則將賦予新時代使命，「不同時空背景，相同的都是喚醒國人政治覺醒，改變政治文化」。

柯文哲表示，自己在2014年參與台北市長選舉時，提出的口號就是「改變台灣從首都開始，改變文化從首都開始」，重申自己當時到新港文教基金會時，在牆壁上寫下4個字「找回良心」，今年趁著大甲媽祖遶境時前往，則再補上「找回初衷」。

他說，政治不難，找回良心而已；執政不難，莫忘初衷而已。

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柯文哲說，多數人批評他沒有中心思想，對他而言，中心思想就是台灣整體利益、人民最大福祉，讓人民過好一點的生活。可惜現在的台灣是個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益。現有的小黨，又受限於意識形態，而變成主流政黨的側翼。

他認為，藍綠兩黨以意識形態治國，導致整個台灣一直處於內耗與空轉。文官制度被破壞，是當今台灣政治最大問題之一。而如總統蔡英文出訪卻爆出專機走私香菸案，也只是冰山一角，都不是正常國家該有的表現。

柯文哲說，民意、專業與價值是政策決定的三要素，而普世價值「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」在台灣的實現，就是他的台灣價值。

他重申，台灣民眾黨的成立，希望讓台灣人民在藍綠之外有個選擇機會。因為相信「眾人的智慧，超越個人的智慧」。所以要集合眾人的力量來改造台灣，並確保每個在國會、在全台各地打拚的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。

由臉書直播畫面可以看到，柯文哲在演講後由民間友人手上接過「上醫醫國」卷軸，另外還收下由雕塑家贈送、象徵嗡嗡嗡精神的大型蜜蜂雕塑。

現場出席的創黨黨員當中，也包括柯文哲的父母親。

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根據《自由》報導，柯文哲上午10點30先舉辦閉門會議，創黨成員名單曝光，其中包含多位市府官員，包含身兼市府發言人的台北市觀傳局長劉奕霆、台北市產業發展局長林崇傑、市長室主任研究員李縉穎、北捷公司董座李文宗、台北市政府副發言人柯昱安、台北市政府祕書長張哲揚等人，柯文哲的隨扈也悄悄現身簽到。

此外，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、東森整合行銷股份有限公司執行董事邱佩琳等也在名單之列。

創黨大會現場座位表也首度曝光，首排除了柯文哲、蔡壁如、蘇煥智、徐欣瑩等人，有兩個位置全名未曝光，據悉這兩人正是鴻海創辦人郭台銘之子郭守正、永齡基金會執行長劉宥彤。

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台灣民眾黨創黨大會6日在台大醫院國際會議中心舉行，在會前籌備會中選出台北市長柯文哲（揮手者）擔任首任黨主席，柯文哲會後以主席身分向到創黨大會的會場向支持者致意。中央社