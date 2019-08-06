柯文哲「台灣民眾黨」創立大會 郭董親信劉宥彤出席引聯想

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長柯文哲擔任黨主席的「台灣民眾黨」，今(6)日舉行創黨大會，郭台銘親近幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤也出席。她表示因為民眾黨理念跟永齡接近，今天是以個人身分給予祝福。

劉宥彤的出席，引發郭柯合作聯想。不過中央社引述劉宥彤表示，她今天並不是代表郭台銘、而是以個人身分前來。因為柯文哲親信、台北市政顧問蔡璧如曾打電話給她，提到雙方都想為年輕人服務、理念符合，所以邀她過來看看。

劉宥彤說，原本蔡璧如還想邀永齡基金會董事長、郭台銘之子郭守正前來，「但守正其實不太出席這種活動，就說基金會的事情還是我來就好」，並說只跟郭守正說過要來，沒有跟郭台銘講過。

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劉宥彤並說，沒有代表誰傳過話，送花也只是因為柯文哲說過從政要找回初衷。

由於台灣民眾黨要求簡稱為「民眾黨」而非「台民黨」，媒體追問是否因為「台民黨」音近「台銘」，劉宥彤表示，這個黨是柯文哲創的，要怎麼取名跟他們比較不相關，不管要怎麼簡稱都很好。

至於高雄市長韓國瑜除了祝福，也盼柯闡述政黨理念並加以實踐，對台灣民主政治發展會是一件好事。

中央社指出，有媒體於高雄市政會議後詢問「柯文哲成立台灣民眾黨，還對外表示，勿將自己當做是總統大選的假想敵」，韓國瑜受訪做上述的回應。

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