港警扯下少女裙子內褲　人神共憤包圍天水圍警署

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港八五大罷工前夕，各地亦爆發抗爭。多名防暴警察前日深夜（4）於天水圍扯下一名少女裙子及內褲後，將少女抬離現場拘捕，影片傳出後輿論譁然，眾怒之下天水圍街坊於昨日下午（5）包圍天水圍警署，斥責港警嚴重侵犯女性。

針對防暴警察扯下少女裙子，甚至導致疑似內褲鬆脫一事，警察公共關係科高級警司余鎧均，於事發後凌晨4時的記者會上辯稱，抗議女子因「掙扎太激烈」，才導致裙子遭扯落。然而，根據抗議人士攝得片段，少女手無寸鐵、根本無力還擊，被六、七名以上的警察包圍，抓住手腳抬離現場後拘捕。



抗議民眾攝得警察暴力對待女市民（擷自連登）

影像在網上傳開後，警方濫權行為犯下眾怒，天水圍本來不在「8.5三罷」的七個號召區當中，卻引來抗議民眾、街坊於下午1時起包圍該區警署，成為昨日為時最久、受拘捕人數最多（76人）的包圍警署示威活動。

由於該事件涉及以極度羞辱的手段對待女市民，嚴重侵犯女性人權及尊嚴，並涉及非禮罪，多個性別議題團體及港大教授何式凝也出現在抗議現場。部分居民高舉「警察性暴力」的抗議標語，向警署內痛罵警察是「變態色魔」「強姦犯」等，並朝警署內丟擲石頭。

至下午5時，警署放下鐵門，約於7時自樓上窗口對人群發射橡膠子彈。居民退守輕鐵站等射程外或有掩蔽物的地方，與警察對峙至晚間11時才逐漸散去。

天水圍少女在律師協助下，順利保釋後，在連登（香港論壇網站，類似PTT）上「報平安」，表示被抬離後隨即由女警接手，除了擦損瘀青及頭髮拉扯外沒有受傷，但過程中被眾多男性警員辱罵「臭雞」、「八婆」及其他侮辱女性的穢語，且絲毫不理會她大叫裙子掉落的事。

根據該貼文，少女本人受捕後情緒平緩，甚至未流過一滴淚，冷靜保持緘默等待律師協助，且女權組織「風雨蘭」也向她聯繫處理，在當日早上便已成功獲釋。她亦表示知道新聞畫面將「非常不堪入目」，但不派斥以該事件喚起社會更大的迴響，反而心痛見到第一線抗議的「勇武手足」受傷被捕以及「死諫烈士」自殺犧牲。