一芳各表？台中大墩店發聲明「愛台灣」　網友嘲諷精神分裂

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）知名飲料店一芳水果茶發文支持一國兩制、譴責香港罷工，被台灣網友怒罵，台中大墩店已發聲明表示，「『不認同』香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達『我們的不滿』」，有網友嘲諷這是「一芳各表」，也有網友發起拒喝一芳活動。

自由報導，一芳水果茶昨（5）日在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工，被台灣網友怒罵，台灣總公司目前對此事尚無回應。

一芳水果茶台中大墩店表示，收到讓關於一芳水果茶「香港代理商」在微博上所發表的聲明，讓他們非常震驚。「我們並『不認同』香港代理商擅自發出的聲明，也正在積極和總部人員表達『我們的不滿』」。

一芳水果茶台中大墩店也說，絕不會改變愛台灣這片土地、這個國家的立場，也相信身而為人都應享有自由跟民主，並支持勇敢反抗極權政府不合理對待的人民。「還請大家與我們一起愛台灣，這樣就夠了」。

有網友支持這家店，並表示，「不盲目抵制！貴店請加油」，「請團結加盟方用店的名義到柯梓凱臉書抗議」。

也有人諷刺這是「一芳各表」，「重點就是怕影響生意，在台灣說愛台灣，在香港支持兩制，是精神分裂嗎」？

更有網友於臉書上發起「拒喝一芳水果茶」活動，「拒喝舔中一芳水果茶，支持香港罷工」，已吸引破萬人參加。