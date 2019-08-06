一國兩制幻象破功 印度廢除克什米爾邦憲法特殊地位

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）印度中央政府8月5日一個總統命令的突襲，終結印度北方查謨與克什米爾地區（Jammu and Kashmir）在憲法中的特殊自治地位，隨著此消息一起傳出的，是中央政府開始在當地駐軍數萬的傳言，數名重要政治人物被軟禁，該區已被封鎖並實施戒嚴。

印度內政部長阿米特（Amit Shah）8月5日在國會上提出廢除印度憲法第370條，印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）火速簽署命令，廢除查謨與克什米爾在憲法中的特殊地位。

印度憲法中第370條（Article 370）於1954年正式頒布，僅適用於查謨與克什米爾地區，賦予該邦比其他印度城邦在外交、國防及通訊領域以外的自治權，包括擁有自己的邦憲法、旗幟，財產所有權及相關基本權利等。

該條款禁止克什米爾地區以外的人士在當地購買或擁有不動產，也嚴禁擔任公職。此條款廢除後，從此外邦人可以進駐當地、購買土地置產。

此舉引發了專家之間的爭論，許多人對於是否可以透過總統令廢除「憲法第370條」存疑。

綜合印度媒體報導，印度中央政府於8月3日頒布緊急通報，聲稱將發生「大規模恐怖攻擊」，當地聖地阿瑪爾納特石窟（Amarnath Yatra），前來朝聖的印度教信徒及遊客被強行撤離。國家理工學院（NIT）課程被迫暫停，學生被送上火車及巴士返家。

同時，上萬名武裝部隊開始進駐當地，實施全面封鎖，當地居民出入受到嚴格限制，當地部分地區通訊中斷，包括網路服務及電話等。

當地政治領袖包括克什米爾地區前首席部長阿布杜拉（Omar Abdullah），及前省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）據傳自8月4日晚上即被軟禁，而當地政黨「人民聯盟黨」黨魁隆尼（Sajjad Lone）也遭當局逮捕。

阿布杜拉表示，印度中央政府片面廢棄憲法第340條款，徹底背叛查謨與克什米爾人民在1947年加入印度時，對印度的信任，而這個加入印度政府的決定，對其後代造成深遠且危險的後果，這是赤裸裸的入侵克什米爾地區。

莫夫蒂8月5日在推特上表示，這是印度民主最黑暗的一天。

印度與巴基斯坦於1947年先後獨立，當時查謨與克什米爾地區的印度教統治者，擔憂來自巴基斯坦的武力入侵，接受當時印度中央政府的提議，加入印度領土，以換取印度出兵保護。印軍進入克什米爾地區，爆發1947年的印巴戰爭。

當時印度總統在查謨與克什米爾邦政府同意下，1950年頒布僅適用於查謨與克什米爾的憲法，稱為《印度憲法第370條》，之後此憲法經過一系列修正，於1954年正式頒布並生效。

2019年8月5日，印度總統柯文德根據《印度憲法第370條》頒布的總統令，取代1954年的命令。

根據統計，克什米爾地區擁有1200萬居民，其中7成5居民是穆斯林，也是印度唯一以穆斯林信徒為主的邦。