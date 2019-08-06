紙風車受辱台中拒演　盧秀燕親上火線回應

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）紙風車劇團疑因政治因素被百般刁難後，已取消原訂於台中南陽國小及永安國小的三場演出，未來演出更將有可能全數跳過台中，對此，台中市長盧秀燕親上火線回應，承諾將努力化解誤會並力促演出成功。

紙風車劇團（以下簡稱紙風車）日前於臉書上發文表示，他們只是小小的藝文團體，能力有限，不願意被糟蹋及侮辱。台中市政府不歡迎，紙風車公益演出會全數跳過台中，並取消10日及11日，原訂於南陽國小、永安國小的三場演出。

紙風車提及，台中市府因為質疑他們的色彩，不准公所協助、也不准學校提供場地給368工程使用，求學校半天，最後付錢租借學校操場、簽下切結，加上一堆但書。

最後，紙風車強調，本週取消和台中孩子們的約定，非關南陽國小和這13年來一起為台灣孩子努力的大人，是劇團遭台中市府「非行政中立」刁難，而做出不得已的決定。

對此，台中市長盧秀燕於個人臉書上發出五點聲明回應，她表示紙風車劇團到台中演出，歡迎都來不及，盼儘早化解誤會，一切以孩子為重。

盧秀燕表示，她曾多次觀賞紙風車劇團的優質演出，和許多市民朋友一樣，都非常喜歡及肯定，去年，她也親自到場欣賞他們在台中國家歌劇院的精彩表演。

盧秀燕透露，劇團在租借場地的過程中，可能跟政府及學校機關有溝通和認知上的落差，如果因此造成紙風車的誤解，絕對是他們有錯，處理上有不夠完善的地方，他們不會迴避，謹此致歉。

盧秀燕說，台中市政府也早已邀定紙風車劇團在11月份時到台中演出，至今積極持續籌辦中。她強調，已責成教育局立即化解誤會，並且全力服務及協助紙風車劇團演出事宜，盼劇團能夠理解。 為了孩子們的笑容，也懇請少數人士樂見雙方圓滿，促成演出，避免火上加油，萬分感謝。