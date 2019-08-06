日政府施壓藝術展撤除慰安婦像　展方稱甚至收到恐攻威脅

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日本愛知縣的藝術展中，出現俗稱慰安婦像的《和平的少女像》作品，及損毀昭和天皇肖像的《應被燒毀的畫像》作品，卻遭日本各界撻伐，展方稱甚至收到揚言恐怖攻擊的威脅，於展出三日後疑因日本政府在經費上施壓而撤除。

日本愛知縣於上週四（1）起，舉辦三年一度的國際大型藝術展「愛知三年展」（Aichi Triennale 2019），其中愛知藝術文化中心的特展「言論不自由‧在那之後」（表現の不自由展・その後）僅因展出《和平的少女像》（평화의 소녀상）作品，以及一副被燒毀三分之一的昭和天皇肖像的《應被燒毀的畫像》（焼かれるべき絵）作品，竟引來日本社會各界撻伐。

曾經宣稱南京大屠殺不存在的名古屋市市長河村隆之，於週五（2）時便宣稱該展覽「踐踏日本國民的感情，不該把稅金用在這種展覽上」，要求藝術展執行委員會撤除該作品。

藝術展的藝術監督津田大介也在同日的記者會上，表示單單展出的第一日，便收到大約200通的抗議電話以及500封抗議email，第二日的抗議訊息更是有增無減，職員甚至透過傳真收到要「帶著瓦斯罐到現場叨擾」的恐攻威脅信。

日本內閣官房長官菅義偉則在同日的另一場記者會上，表示內閣經過會議後，對於文化廳原來認定要給付予愛知三年展的補助金，因當初申請時未揭示具體的展示內容，將基於事實關係審查過後，以慎重的態度再行檢討。

執行委員會經過會議討論，考量到繼續展出將對全體藝術展的營運帶來影響，最終在週六（3）決定撤除《和平的少女像》及《應被燒毀的畫像》。不過，日本內閣於昨日（5）宣稱，委員會的決定與補助金的發言「完全無關」，表示政府僅是針對記者提問闡明施政方針而已，否認政府施壓撤除展品，另外也譴責以暴力威脅展方的行為。

津田監督指出，政府對展覽內容指指點點、判定特定內容不適合展出的話，就構成日本憲法第21條的「言論審查」。津田亦表示他個人認為，「如果這類作品遭從公立美術館撤除的事件，能成為大眾討論的焦點的話，也是一件好事。」

愛知縣知事（相同於縣長）大村秀章則在昨日記者會上，指出運用公權力評斷某樣展出內容不適宜的做法就是言論審查，批評名古屋市長河村隆之的言論有「濃厚的違憲嫌疑」。但由於執行委員會收到的電話、email已經超出負荷，加上收到恐攻威脅，只好選擇撤除，但對於記者提問是否擔心類似京都動畫縱火的事件再度發生，大村知事拒絕評論。

日本筆會（日本ペンクラブ）則發出聲明譴責撤展的決定，稱如此將會「令意術失去意義」並「使作為社會進步動力的自由風氣萎縮」。「言論不自由‧在那之後」的籌辦團體則稱這是「戰後最大的言論審查」，並抗議大村知事及津田監督決定撤除作品，考慮採取法律行動以恢復展出。