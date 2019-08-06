颱風利奇馬恐成為第一個侵台颱風　不排除週三發海警

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）輕度颱風「利奇馬」目前位於台灣東南方約900多公里海面，緩慢往北緩慢移動，今（6）日晚間有機會增強至「中度」，且可望成為第一個侵台颱風，照目前路徑觀測，週三可能發布海上或陸上警報。

根據中央氣象局觀測，颱風利奇馬今天上午8時的中心位置在北緯18.8度，東經129.1度，以每小時6公里速度，向西北西進行。其中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑180公里。

天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，由於颱風范斯高路徑明顯北上，預計今天深夜登陸韓國南部，因此太平洋高壓將會明顯增強西伸，利奇馬北上過程中，將可能順著高壓駛流場加速移動，也帶動往西偏，颱風可能會相當接近台灣。

過去這一兩天的各種預測，都有逐漸往西修正的趨勢，這種可行性越來越高，也越來越穩定，更不能排除颱風利奇馬中心點登陸台灣的機會，到底會西偏多少，從現在開始到週三，太平洋高壓的西伸程度與颱風的互動是最重要的關鍵，將會影響颱風中心是擦台灣北邊，或是直接在北台灣登陸。

彭啟明提醒，利奇馬過去幾天在季風低壓的環流場內，閃電對流非常旺盛，有較多的水氣，預期也將會為台灣帶來顯著的雨勢，建議民眾趁這幾天做好該有的防颱準備。週三開始，北部及東半部的風浪將明顯增大，民眾應避免進行海上活動。

另外，週三颱風逐步接近，加上高壓增強，白天可能同樣受沉降氣流影響會較高溫，同時東半部及北部也偶有陣雨，週四、五、六將是颱風影響台灣最明顯的時間，預計到週日、一天氣才會明顯好轉。

而利奇馬東邊，距離台灣2400多公里處，也有一個熱帶性低氣壓正在發展中，將很有機會發展成為今年第十號颱風柯羅莎，初步預測往北移動，影響台灣機會較小。