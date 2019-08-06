民調：高達6成5民眾擔心台灣出現缺電問題

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由於極端氣候造成的衝擊，日漸顯見，世界各國都積極訂定能源轉型政策，為地球的永續盡心力。台灣基金會公布最新調查顯示，高達八成的民眾知道全球氣候變遷的主因，卻對政府推動能源轉型不清楚，顯示資訊掌握不足及所存在的鴻溝。

據「2019台灣電力使用與能源轉型民意調查」調查結果，高達80.5%的台灣人知道溫室氣體是造成全球氣候變遷的主因，69.6%民眾知道二氧化碳是溫室氣體的主要來源，而工業部門、交通運輸部門、發電及煉油業則是造就溫室氣體主要部門，顯見民眾對於氣候變遷瞭解程度甚高。

然而，99.9%民眾不清楚2050年政府的減碳目標，僅14.8%民眾認為政府機關在節能減碳上有積極作為，顯見政策與民眾認知存在鴻溝。

對於整體能源資訊的掌握度，高達93.3%受訪者不清楚台灣95%以上能源是進口的，僅38.8%能正確回答我國主要發電方式為燃煤，33.7%民眾誤以為核能是我國當前主要發電方式，顯示整體能源資訊認知不足。

與民眾習習相關的電價，雖然出現認知分歧的狀況，惟對於未來電價走勢抱持上漲看法。34.8%受訪者認為台灣電價昂貴，42.0%認為電價便宜，17.7%則覺得目前電價合理。展望未來，高達90.5%國人認為未來電價可能會上漲。

對於未來是否會擔心台灣缺電、限電的問題，高達66.9%民眾擔心台灣會出現缺電、限電情形，僅29.7%不擔心情況發生。至於裝設太陽熱水器、太陽發電設備的意願仍低，主因是民眾認為安裝設備仍偏昂貴。

對於台灣適合採取哪一種發電方式，44.7%受訪者選擇核能發電、31.2%認為是太陽能、30.6%則建議離岸風力發電，僅9%認為燃煤發電適合台灣，顯見當前能源轉型政策與目前民意認知方向尚有歧異。

「2019台灣電力使用與能源轉型民意調查」是由台灣永續能源研究基金會、台灣企業永續研訓中心與中鼎教育基金會，針對台灣本島19縣市，採分層比例隨機抽樣，於3月14-17日，對1,073位年滿18歲的民眾進行電話訪問，相關結果已公布於網路上。

表一、2019台灣電力使用與能源轉型調查結果概要