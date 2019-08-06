河床劇團「開房間」觀眾僅一人　門票熱賣秒殺

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）河床劇團擅長打造意象劇場，解密內心私密情感，從只跳給一個觀眾看的「開房間」計畫，到去年「造夢者」展覽於誠品畫廊帶來多位藝術家的多媒材創作，現在，劇團又再度「開房間」，並於有章藝術博物館登場至11日。

此次，河床劇團推出最新創作「開房間計劃—邊界」，與藝術家Carl Johnson合作，Johnson同時也是名雕塑家及舞台設計師。此表演已於2011年首演，曾在飯店、美術館、畫廊及古城巷弄等，各種不同的場域演出，每次都是獨一無二的現地製作。

特別的是，「開房間」計畫每一場的節目都只為一人演出，是個人沈浸式劇場，此特有的表演模式吸引觀眾朝聖，門票時常秒殺，甚至有來自日本及澳門的粉絲特別坐飛機來觀賞。

河床劇團說明，「只為一人」的表演模式打破觀眾和舞台間無形的屏障，觀眾的感官和知覺伴隨從未體驗的高度不確定性而警醒著，他不只是在「看戲」，而是以全身全心來體驗，並成為演出的一部分；而演員們在這樣的演出裡，也必須絕對誠實、毫無保留，才能面對演出中的自己，與觀眾產生有機的互動與交流。

河床劇團提及，事物之間皆有其界限，生活與藝術、日常與表演、觀眾與演員等，延伸到生活之中亦是如此，丈夫與妻子、父母與小孩，他們試圖探問，原以為清楚的邊界，是否可能流動？身份的邊界可否被模糊掉？他們相信人與人是相互連結且相關的，任何的行動都會為他人帶來影響。本劇將以無可言喻的詩意，引領觀眾潛沉內心深處，重新感受生命。

該劇自即日起至11日於有章藝術博物館演出9場次，門票已於開賣後的一分半內售完，更多詳情請前往臉書專頁查詢。