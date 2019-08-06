倒數158天 ● 2020台灣總統大選 〈更新：【練肖話】、【寡人名句】〉

2020台灣總統大選
1996年3月23日，台灣人民第一次有權「直接選舉」「台灣總統」。
1996年台灣準備舉行直選總統，國際上也非常「關心」，甚至發生「台灣海峽飛彈危機」，中華人民共和國政府，為了表示反對台灣總統直選，發動一系列的軍事演習，包括連續發射 3 枚飛彈進入台灣海峽的基隆和高雄近海，而美國則派遣二艘航空母艦「獨立號」、「尼米茲號」介入協防。
1996年台灣第一次舉行總統直接選舉，總計有5組參選人，於1996年3月23日完成選舉，而由李登輝當選「第一任民選台灣總統」。有趣的是，當年「堅決反對」總統直選的馬英九，卻於2008至2016年間，擔任第4屆與第5屆「台灣總統」。
2020台灣總統選舉候選人，除政黨推薦外，尚有「選民連署」一途，也就是俗稱的「獨立候選人」，其有效推薦人數達最近一次立委選舉總選舉人口1.5％以上，換算實際人數接近27萬人。有關規定期程：
1、2019年9月13日至9月17日，受理申請為總統、副總統選舉被連署人。
2、2019年9月18日，公告總統、副總統選舉被連署人。
3，2019年9月19日至11月2日，受理總統、副總統選舉連署書件。
4、2019年11月13日前，公告總統、副總統選舉連署結果。
候選人【練肖話】？！
【練肖話】可以長壽？！
【練肖話】、【寡人名句】～
《國民黨候選人的【練肖話】》
韓國瑜的【練肖話】？！
- 8月5日受訪有關中國的自由行禁令，韓國瑜說，兩岸交流必須和平繁榮，「沒有必要在心裡製造假想敵出來」，造成兩岸動盪不安。韓國瑜並向中國當局喊話，「不要把民進黨當成整個台灣人」，「大部分台灣人是善良的、希望和平的、希望經濟發展教育良好」。
- 8月5日上午，韓國瑜被問到，上週六在桃園遭受到中國遊客與妻子比「倒讚」手勢、還被嗆「亡國佬！」韓國瑜則指出，現場約有3萬人，其中2萬9998人是支持我韓國瑜，請特定媒體也應該報導一下，這才公平。
- 8月4日(週日)出席陸戰隊校友餐會，自曝昨晚「幾乎不支倒地」，韓並在現場舉杯共飲，有媒體踢爆，明（5）日上班日，韓國瑜竟取消上午的市政行程，被網友砲轟。有網友們得知韓國瑜竟然取消8月5日(週一)上班日的市政行程，都感到相當不滿，紛紛留言抨擊「假日選舉，平日休息」、「能混則混，能撈則撈」、「高雄不是換市長了嘛」、「他有沒有上班都一樣啦」。
- 8月3日上午，韓國瑜到桃園進行參香之旅，受到中國籍上海人男子，與桃園人外省第二代妻子，狂比「倒讚」手勢，嗆罵韓國瑜：「韓國瑜去國台辦下跪，好意思啊」、「看看香港吧！亡國佬！我就是大陸人啊，是來旅遊的！我告訴你們，我們中國人在中國受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！」
- 由於韓國瑜的國政顧問團總召張善政，7月30日建議兩岸政策方面，不要再維持九二共識，而中國從8月1日起取消中國人民赴台自由行，8月2日前中國國民黨立委邱毅認為，張善政做出這樣的見解是「失言」，導致中國做出取消民眾來台自由行的決策，這樣的惡果是由「貨要出去，人要進來，高雄發大財」的韓國瑜承擔與負責。
- 8月1日，中國知名民運人士王丹分析說，中國宣布中國人民暫停赴台自由行的做法和時機，令人意外，但顯示中國介入台灣選舉的決心十分堅定，並且中共恐怕是不顧一切代價，也要推韓國瑜當總統了。因此現在也是考驗台灣民意的時候了。
- 8月1日被詢問對於中共停止中國人民到台灣自由行的看法時，韓國瑜【練肖話】：對於廣大台灣人民來說，兩岸互利雙贏是最好選擇，要選擇一條寬的路，不要選擇窄的路，選一條經濟都能獲得幫助的發財道路，沒必要選擇貧窮、經濟不好的道路，選擇快樂的路、不要選擇痛苦的路。所以看到這個消息，我也覺得很很錯愕！
- 7月30日韓國瑜找前行政院長張善政擔任國政顧問團總召，在兩岸政策方面，張善政說，對岸已經不接受一中各表，因此建議韓國瑜在兩岸論述上不要再維持中國國民黨的的九二共識，改為「憲法一中、台灣優先」。
- 加拿大約克大學副教授沈榮欽【練肖話】：高雄市長韓國瑜說話「缺乏邏輯、漏洞百出」，但韓粉仍能產生共鳴的原因在於，他們不需要邏輯一致的論述，只需要特定的關鍵詞，就能自動串連成意思。
- 討債名人董念台7月31日【練肖話】〈韓國瑜注定會退選了〉：當韓國瑜被「定型」為『演很大、滿嘴跑馬、愛賭、酒鬼』等，就已知道韓的總統之路，是很難再走下去了！
- 媒體訪問代表代表中國國民黨參加2020台灣總統大選，韓國瑜回曰：選舉在兩種心理下會有爆炸性的呈現，一是「愛到最高點」，一是「恨到最高點」。
- 網路報導，林濁水認為韓國瑜「凡事被動」，有個最佳封號「被動高手」；因為這些『被動』不是韓國瑜自己說就是幕僚韓流美化說：『選總統是被動』、『求哈佛同意去演講是被動』、『進香港中聯辦是被動』、『總統府前凱道上台演講是被動』、『自家農舍違規是被動』、『當立委整個會期不質詢是被動』、『中國國民黨總統初選沒收辯論是被動』、『求日本讓他去訪問是被動』、『救災神隱是被動，是不得已的』。
- 韓國瑜【練肖話】：「將應邀參訪日本」，被「日本台灣交流協會」打臉：沒主動邀請韓國瑜訪日。
- 高雄市降下大雨造成多處淹水災情，高雄市市長韓國瑜在第一次工作會議後神隱快20個小時才現身勘災，事後媒體頻頻追問，【練肖話】說：「『家裡的事情』，因為『母親身體不舒服』」。
- 對於郭台銘勸韓國瑜「離旺中集團董事長蔡衍明遠一點」，韓國瑜說：「多交朋友何樂不為，『這又不是三角戀愛』。」
- 問曰：「你與地方派系人士關係？」韓國瑜說：「很多都是我知道，但不認識、不熟悉；大部分的人是認識不熟悉，或知道不認識，像在新竹、苗栗、彰化等地，很多人是認識不熟悉。」
- 對於高雄市民連署罷免韓國瑜，韓國瑜說：「我罷免自己可以嗎？我自己連署可以嗎？喔哦！他們一定嚇一跳！」
- 韓國瑜【練肖話】：「我這輩子第一次投票，我才22歲，我投的是民進黨，這一生第一張票，選立法委員，林義雄的老婆方素敏。」 韓國瑜真是【練肖話】，因為韓國瑜是1957年6月17日出生，1979年他22歲，當時民進黨尚未成立，「林宅血案」發生於1980年2月28日，方素敏在1983年才以無黨籍身分參選「台灣省第一選區（北基宜）第1屆第4次增額立法委員」，而民進黨1986年才成立。
- 自從韓國瑜當了高雄市長後，一張照片中韓國瑜夫人李佳芬珠光寶氣帶著祖母綠的項鍊，韓國瑜看了照片後大笑三聲：「那是空氣濾芯器。」
- 「選舉經費多用在文宣，宣傳自己理念、想法，『一瓶礦泉水』是一種理念。」
- 韓國瑜【練肖話】談論台灣的未來：「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」。有道之士認為，韓國瑜說大話和吹牛皮的功夫，真的已經到達「宇宙級」了。
- 「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」
- 「一萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺」
- 「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」
- 「擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心」
- 「民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路」
- 「蓋愛情摩天輪上去做愛做的事」
- 「我希望陳其邁委員趕快政治斷奶」
- 「禿頭的不怕別人拔毛，放馬過來」
- 「禿子跟著月亮走」
- 「讓台北去弄政治，讓高雄來拚經濟」
- 「太平島挖石油」
郭台銘的【練肖話】？！
- 郭台銘在國民黨總統初選失利後出國動向不明，回國後也未與國民黨高層會面，8月3日則與前立法院長王金平秘密會面；據了解，在見王金平之前，郭台銘先與剛宣布籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲見面，婉拒入黨，並表示仍想以無黨籍參選2020台灣總統。
- 「中華民國最強外掛」
- 郭台銘在中國國民黨黨內初選失利後，赴日沉澱心情，在臉書留言：「果凍既然身為中華民國最強外掛，盡我所能，現在不為名利，只為理想。」 並重提0至6歲國家養。
- 郭台銘在黨內初選結果公布後，感性地說：「90天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜我都會問我自己，我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？」 他進一步強調：「我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福」。
- 「就算大哥拜託你了」
- 「選擇台銘，台灣幸福；不選擇台銘，台銘幸福」
- 「小英最擔心我的出線，我叫她戴中華民國帽到美國她都不戴，她適合當中華民國總統嗎？」
- 「在媽祖面前承諾，若當選不做，媽祖每晚都會來找我。」
- 6歲以下孩子國家養，郭台銘：「散盡家產在所不惜」
- 『舔盤子』「我敢吃！」
- 『綁鞋帶』「人生不能隨便跌倒！」
- 「我們的政府什麼都沒做，所以讓我們有蟑螂一般的生存能力。」
== 「政府沒有效率，民間就會更有效率。」
- 「做官嘛，誰不逢場作戲？」
- 「失敗的人找理由，成功的人找方法。」
- 「真正的英雄，早就死在沙場上，而不是回來拿獎章的人。」
- 「計畫不如變化，變化不如一通電話。」
== 「善變」
- 「神木的格局是在四千年前就決定的」
- 「走出實驗室，就沒有高科技，只有執行的紀律。」
- 「我的人生規劃大概分三個階段來看：
- 25-45歲是一個階段，為錢做事;
- 45-65歲是另一個階段，為理想做事;
- 65歲退休以後，我希望能為興趣做事。」
- 「我發獎金的時侯，就是我裁人的時侯！」
《其他黨派選候選人的【練肖話】》
柯文哲的【練肖話】？！
- 由於柯文哲批評蔡英文總統身邊的每個人都貪污，總統府因此要求柯應道歉。8月5日下午，媒體問柯文哲將如何？柯文哲再嗆「不是故意要批評她，但是要有反省的能力。我要道歉什麼？」
- 8月5日中午，柯文哲接受媒體訪問，談到桃園機場第三航廈頻頻流標，是有政治力介入，進而怒嗆總統蔡英文「2016年支持妳，但妳怎麼把國家搞成這樣子，你沒貪污，可是你身邊的每個人都貪污啊！」
- 8月5日上午，柯文哲被問到是否參選2020總統，他重申自己很不想選總統，即使他全省走透透，還是很低調，且他都市政考察、學習之旅，並非為總統大選佈局。
- 8月4日柯文哲被問到與郭台銘、王金平密會。柯文哲說：「每個人都是自己的最大敵人，以賽局理論來說，通常單一選區只有第一名與第二名，第三名很快就邊緣化，相信這次選舉後，台灣政治版圖一定會改組，中國歷史上三國演義只有那一次，從數學模型來講，三角不是穩定結構，賽局理論來講，兩局比較穩定的結構。」 對於外傳郭台銘先當總統，下一屆再由柯文哲當？柯文哲【練肖話】：像他這種看透生離死別、當過十幾年台大外科醫師來說，講這種話對他來說聽聽就算了，「哎唷該怎麼做就怎麼做，如果人生把名利擺這麼重，台灣未來不會更好。」
- 8月3日柯文哲表示，請民進黨政府不要阻擋，讓他的「台灣民眾黨」順利申設成功，柯文哲【練肖話】：「組黨的念頭是中午吃便當時的突發奇想，目前『連黨綱、黨章都還沒想好』。屆時還是會用網路去登記黨員，但『我連網站也還沒做好』。」
- 8月3日柯文哲被問及蔡英文總統、高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘，誰最接近他心目中理想的總統樣貌，柯文哲秒答「郭台銘啊！毫不猶豫啊！」
- 8月2日柯文哲被問到參不參選2020年台灣總統選舉，柯文哲【練肖話】：「我從頭到尾都不是很想選總統，因為認為才當選(台北市長)一個月就在選總統，是很不正常的現象，很不幸的是，台灣就是很不正常，在這個不正常的國家當中，我們思考怎麼讓國家正常一點。」
- 柯文哲宣布將成立「台灣民眾黨」，原柯粉的網紅「音地大帝」因對柯文哲的兩岸論述十分不滿，除了創立「柯粉轉柯黑告解專區」，8月2日並在臉書發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」活動，號召網友在台灣民眾黨創黨大會的8月6日當天，一起向柯文哲「道別」。
- 白色聯盟執行長吳蕚洋8月2日指出，柯文哲創立「台灣民眾黨」主要是為了延續其政治生命，「台灣民眾黨」根本就是柯文哲自己兩年後市長任期結束的「政治葉克膜」。
- 現任彰化市長林世賢8月2日指出：「柯文哲創黨不配用蔣渭水日治時期創立的『台灣民眾黨』為名，因為蔣渭水對抗極權統治捍衛台灣，而柯文哲從墨綠轉向舔共，完全違反渭水先生的精神。加上柯文哲當上台北市長去了中國後，政治立場大轉向，言辭變得舔共，因此懷疑柯文哲已有把柄落在中共手上。」
- 時代力量立委洪慈庸8月1日下午，談及台北市長柯文哲籌組政黨「台灣民眾黨」，她表示：如果因為柯文哲的執見，導致中國國民黨韓國瑜當選台灣總統，他對得起蔣渭水嗎？柯文哲對得起蔣渭水嗎？
- 網友【練肖話】：柯文哲創立「台灣民眾黨」，簡稱「台民（台銘）黨」，「『台民黨』的主席怎麼可以不是郭台銘呢?」、「台民黨，向郭台銘致敬」。
- 現今(7月30日)柯文哲仍不願對參選2020台灣總統表態，柯文哲媽媽透露：柯文哲一直都有在做準備。對此，柯文哲說：準備是國民的義務，但參選不是義務，也是權利。
- 柯文哲說：郭台銘是企業的霸主，那在政治上那還不是普通的素，「你看他初選就被人家整成這樣」，還需要學習。
- 媒體問柯：國安局私菸案是超額購買行為嗎？柯文哲笑曰：「他們在新編國語辭典，以後貪汙叫為民服務費用。」
- 柯P【練肖話】：「現在都連絡不到前行政院長賴清德，聽說他逃亡海外了」，結果被吐嘲：國家領導人的素質不應建立在嘲諷攻擊的基礎上，只是嘲諷和虛偽不實的攻擊言論。
- 被問到台北市自來水是否能生飲，柯P笑說：「你喝喝看，會拉肚子再講」。
- 有同學問曰：「請問市長，為什麼你要從醫生這個職位變成一個市長？」，柯P毫不猶豫回答：「走投無路啊！」。
- 受訪被問到：「郭台銘出馬是否會降低焦慮？」 柯文哲說：「我想會降低很多人的焦慮，至少知識藍、經濟藍焦慮馬上下降。」
- 韓國瑜斷言「台北市長柯文哲一定會參選」，並要與蔡英文、柯文哲政策辯論。柯文哲回曰：「政策辯論，那要讀很多書耶！」，似再暗酸韓國瑜「讀的書只夠當北農總經理」。
- 問曰：「你也認同朱立倫所說，如果郭台銘出來選，國民黨就完了？」柯P：「『重點是台灣不可以完』，如果國民黨完了，台灣沒有完，那還是可以。」
- 柯文哲：「自己講草包、菜包，聽起來太傷人，但老實講，就是知識分子、中堅分子、中產分子心裡面想的話。」
- 柯P：「韓國瑜出來，相信國民黨高層，知識藍、經濟藍，這兩個藍至少也和他一樣，焦慮得一塌糊塗。」
- 柯P【練肖話】：「台灣走到這個地步，只有草包跟菜包可以選擇，實在是真糟糕」
- 柯P兩度嗆行政院長蘇貞昌「有夠不要臉」
- 柯P【練肖話】：「郭台銘大老闆，政治上還是很天真」「我支持他嗎？不要我支持他，他選不贏，我跟著倒楣啊！」
- 韓國瑜的的三個支撐，第一個為「深藍」，第二個是「三大家族 - 阿標(顏清標)、阿味(張榮味)、傅崑萁」，第三個則是最大的「Loser（失敗者）」，也就是韓國瑜搶到一個生活不好、窮苦大眾代言人、最大代理的帽子戴上去，所以「金身金剛不壞」。
- 「韓國瑜『不耐打』，不像我們這樣『清白從政』的」
- 受訪時被問「現在選一定輸」，柯P 說：「我們現在還在研發原子彈」
- 中國國民黨2020台灣總統候選人初選民調確定韓國瑜代表後，柯文哲說：「明末天下大亂、流寇四竄，朝廷無力進剿」、「希特勒不是武裝政變上台的，是德國人民用投票的方式，放棄自己的權利，擁護希特勒上台的，因為人民太絕望了」。
- 柯文哲一直強調「兩岸一家親」，對於時代力量所不支持的「兩岸一家親」，回應說：「我不算親中」、「反共不一定要反中」。
- 媒體傳出柯文哲將代表親民黨選總統？ 柯P：不要逼我想我不是很想想的東西。
- 柯文哲聽到有人點名他別當「政治跳蚤」參選2020總統，回曰：「這個名詞還挺新鮮的」、「再講啦，還沒開始跳呢。」
- 學生問柯：台北的水可以直接飲用？柯說：台北市的水可以生喝。還虧學生說：「你喝喝看拉肚子再講」。
- 「兩岸一家親比『一家仇』好」
- 「當市長是不得已才去做，當總統『那就更不得已才去做』。」
- 當市長是不得已才去做，當總統「那就更不得已才去做」。
- 柯文哲在處理台北大巨蛋爛尾時講了12次「該怎麼辦就怎麼辦」。
- 「兩岸一家親」
《民進黨候選人的【練肖話】》
蔡英文的【練肖話】？！
- 8月5日下午，柯文哲指控總統蔡英文「旁邊的每個人都貪污」，蔡英文則於晚間引用柯文哲過去說過的話「批評別人不會讓自己變好」回應，要柯文哲向這些在國家崗位上貢獻的人致歉，因為指控要提出具體證據。
- 中共7月31日公告：即日起暫停47個城市居民到台灣自由行。台師大政研所教授范世平認為，這明顯是針對蔡英文的報復行為，「這讓蔡英文又撿到槍了，又同仇敵愾了，蔡英文『私菸案』的焦點要轉移了」。
- 網友【練肖話】：走私＝>超買，因此可以推斷以下沒有違法，只是「陳年陋習」；搶銀行＝>超拿；酒駕＝>超喝；殺人＝>超砍；貪汙＝>超收、為民服務費用；敲詐＝>超賣；賄選＝>超給；逃稅＝>超額減免。
- 對於國安特勤人員私帶極大量香菸返國案，蔡英文【練肖話】：「超買」
- 蔡英文引用《自由中國》書中的話：「自由、民主、人權保障的要求，不會永遠被霸占權力的少數人所阻止」，她說：「台灣的『民主經驗』證實了這一點。」 回想民進黨的2020台灣總統候選人初選過程，她在「練肖話」？！
- 有罷工學者專家說，這次的長榮空服員罷工是「腦殘罷工」，7月5日30名空服員一次的「僧尼苦行 show」，從桃園南崁徒步至總統府陳情，淚崩，讓蔡英文愛心氾濫而「珍惜、疼愛心情」外溢，但卻不見為真正「苦在內心」的數十萬名遭受罷工，而耽誤人生重要時刻與事務的廣大台灣人民做些甚麼。
- 蔡英文：「民進黨是民主傳統的政黨，民主機制完備」，不會覺得臉紅心虛、羞愧外溢嗎？
- 蔡英文：「起厝起一半，師傅不能換！」蔡英文自己就是這個師傅？！
- 談改善空氣汙染與溫室氣體（暖化）「兩多」問題，蔡英文【練肖話】：「那是下一代的事」、「那是前朝的事」。
民進黨於2019年6月19日，正式公告提名蔡英文代表民主進步黨參與2020年台灣總統選舉。
中國國民黨於2019年7月28日全代會通過提名韓國瑜代表中國國民黨參與2020年台灣總統選舉。
未定
未定
未定
總統候選人提名說明
依據「總統副總統選舉罷免法」規定，具有推薦總統副總統候選人資格的政黨，為近一次正副總統或立委選舉，其推薦人選與得票率在該選舉有效票數5％以上者。依此規定，民進黨丶國民黨丶親民黨丶時代力量黨在2020總統選舉，都有資格推薦正副總統候選人；除政黨推薦外，尚有「選民連署」一途，即有效推薦人數達最近一次立委選舉總選舉人口1.5％以上（換算實際人數為接近27萬人，但是扣除無效連署，連署人數大約在30萬至35萬人之間）。