倒數158天 ● 2020台灣總統大選 〈更新：【練肖話】、【寡人名句】〉

2020台灣總統大選

1996年3月23日，台灣人民第一次有權「直接選舉」「台灣總統」。

1996年台灣準備舉行直選總統，國際上也非常「關心」，甚至發生「台灣海峽飛彈危機」，中華人民共和國政府，為了表示反對台灣總統直選，發動一系列的軍事演習，包括連續發射 3 枚飛彈進入台灣海峽的基隆和高雄近海，而美國則派遣二艘航空母艦「獨立號」、「尼米茲號」介入協防。

1996年台灣第一次舉行總統直接選舉，總計有5組參選人，於1996年3月23日完成選舉，而由李登輝當選「第一任民選台灣總統」。有趣的是，當年「堅決反對」總統直選的馬英九，卻於2008至2016年間，擔任第4屆與第5屆「台灣總統」。

2020台灣總統選舉候選人，除政黨推薦外，尚有「選民連署」一途，也就是俗稱的「獨立候選人」，其有效推薦人數達最近一次立委選舉總選舉人口1.5％以上，換算實際人數接近27萬人。有關規定期程：

1、2019年9月13日至9月17日，受理申請為總統、副總統選舉被連署人。

2、2019年9月18日，公告總統、副總統選舉被連署人。

3，2019年9月19日至11月2日，受理總統、副總統選舉連署書件。

4、2019年11月13日前，公告總統、副總統選舉連署結果。

候選人【 練肖話 】？！

【練肖話】可以長壽？！

【練肖話】、【寡人名句】～

8月5日受訪 有關中國的 自由行 禁令，韓國瑜說，兩岸交流必須和平繁榮，「沒有必要在心裡製造假想敵出來」，造成兩岸動盪不安。韓國瑜並向中國當局喊話，「不要把民進黨當成整個台灣人」，「大部分台灣人是善良的、希望和平的、希望經濟發展教育良好」 。

。 8月5日上午，韓國瑜被問到，上週六在桃園遭受到中國遊客與妻子比「 倒讚 」手勢、還被嗆「 亡國佬！ 」 韓國瑜則指出，現場約有3萬人，其中2萬9998人是支持我韓國瑜，請特定媒體也應該報導一下，這才公平。

」手勢、還被嗆「 」 8月4日(週日)出席陸戰隊校友餐會，自曝昨晚「 幾乎不支倒地 」，韓並在現場舉杯共飲，有媒體踢爆，明（5）日上班日，韓國瑜竟取消上午的市政行程，被網友砲轟。有網友們得知韓國瑜竟然取消8月5日(週一)上班日的市政行程，都感到相當不滿，紛紛留言抨擊 「假日選舉，平日休息」、「能混則混，能撈則撈」 、「高雄不是換市長了嘛」、「他有沒有上班都一樣啦」。

」，韓並在現場舉杯共飲，有媒體踢爆，明（5）日上班日，韓國瑜竟取消上午的市政行程，被網友砲轟。有網友們得知韓國瑜竟然取消8月5日(週一)上班日的市政行程，都感到相當不滿，紛紛留言抨擊 、「高雄不是換市長了嘛」、「他有沒有上班都一樣啦」。 8月3日上午，韓國瑜到桃園進行參香之旅，受到中國籍上海人男子，與桃園人外省第二代妻子，狂比「 倒讚 」手勢，嗆罵韓國瑜：「 韓國瑜去國台辦下跪，好意思啊 」、「看看香港吧！亡國佬！我就是大陸人啊，是來旅遊的！我告訴你們，我們中國人在中國受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！ 」

」手勢，嗆罵韓國瑜：「 」 由於韓國瑜的國政顧問團總召張善政，7月30日建議兩岸政策方面，不要再維持九二共識，而中國從8月1日起取消中國人民赴台自由行，8月2日前中國國民黨立委邱毅認為，張善政做出這樣的見解是「失言」，導致中國做出取消民眾來台自由行的決策，這樣的惡果是由「貨要出去，人要進來，高雄發大財」的韓國瑜承擔與負責。

8月1日，中國知名民運人士王丹分析說，中國宣布中國人民暫停赴台自由行的做法和時機，令人意外，但 顯示中國介入台灣選舉的決心十分堅定，並且中共恐怕是不顧一切代價，也要推韓國瑜當總統了。因此現在也是考驗台灣民意的時候了 。

8月1日被詢問對於中共停止中國人民到台灣自由行的看法時，韓國瑜【練肖話】： 對於廣大台灣人民來說，兩岸互利雙贏是最好選擇，要選擇一條寬的路，不要選擇窄的路，選一條經濟都能獲得幫助的發財道路，沒必要選擇貧窮、經濟不好的道路，選擇快樂的路、不要選擇痛苦的路。所以看到這個消息，我也覺得很很錯愕 ！

7月30日韓國瑜找前行政院長張善政擔任國政顧問團總召，在兩岸政策方面，張善政說， 對岸已經不接受一中各表，因此建議韓國瑜在兩岸論述上不要再維持中國國民黨的的九二共識 ，改為「 憲法一中、台灣優先 」。

，改為「 」。 加拿大約克大學副教授沈榮欽【練肖話】： 高雄市長韓國瑜說話「缺乏邏輯、漏洞百出」，但韓粉仍能產生共鳴的原因在於，他們不需要邏輯一致的論述，只需要特定的關鍵詞，就能自動串連成意思 。

。 討債名人董念台7月31日【練肖話】〈韓國瑜注定會退選了〉：當韓國瑜被「定型」為『 演很大、滿嘴跑馬、愛賭、酒鬼 』等，就已知道韓的總統之路，是很難再走下去了！

』等，就已知道韓的總統之路，是很難再走下去了！ 媒體訪問代表代表中國國民黨參加2020台灣總統大選，韓國瑜回曰：選舉在兩種心理下會有爆炸性的呈現，一是「愛到最高點」，一是「恨到最高點」。

網路報導，林濁水認為韓國瑜「凡事被動」，有個最佳封號「 被動高手 」；因為這些『被動』不是韓國瑜自己說就是幕僚韓流美化說：『 選總統是被動 』、『 求哈佛同意去演講是被動 』、『 進香港中聯辦是被動 』、『 總統府前凱道上台演講是被動 』、『 自家農舍違規是被動 』、『 當立委整個會期不質詢是被動 』、『 中國國民黨總統初選沒收辯論是被動 』、『 求日本讓他去訪問是被動 』、『 救災神隱是被動，是不得已的 』。

」；因為這些『被動』不是韓國瑜自己說就是幕僚韓流美化說：『 』、『 』、『 』、『 』、『 』、『 』、『 』、『 』、『 』。 韓國瑜【練肖話】：「將應邀參訪日本」，被「日本台灣交流協會」打臉：沒主動邀請韓國瑜訪日。

高雄市降下大雨造成多處淹水災情，高雄市市長韓國瑜在第一次工作會議後神隱快20個小時才現身勘災，事後媒體頻頻追問，【練肖話】說：「『家裡的事情』，因為『 母親身體不舒服 』 」。

」。 對於郭台銘勸韓國瑜「離旺中集團董事長蔡衍明遠一點」，韓國瑜說：「多交朋友何樂不為，『這又不是三角戀愛』。」

問曰：「你與地方派系人士關係？」韓國瑜說：「 很多都是我知道，但不認識、不熟悉；大部分的人是認識不熟悉，或知道不認識，像在新竹、苗栗、彰化等地，很多人是認識不熟悉。 」

」 對於高雄市民連署罷免韓國瑜，韓國瑜說：「 我罷免自己可以嗎？ 我自己連署可以嗎？ 喔哦！他們一定嚇一跳！ 」

」 韓國瑜【練肖話】：「我這輩子第一次投票，我才22歲，我投的是民進黨，這一生第一張票，選立法委員，林義雄的老婆方素敏。」 韓國瑜真是【練肖話】，因為韓國瑜是1957年6月17日出生，1979年他22歲，當時民進黨尚未成立，「林宅血案」發生於1980年2月28日，方素敏在1983年才以無黨籍身分參選「台灣省第一選區（北基宜）第1屆第4次增額立法委員」，而民進黨1986年才成立。

自從韓國瑜當了高雄市長後，一張照片中韓國瑜夫人李佳芬珠光寶氣帶著祖母綠的項鍊，韓國瑜看了照片後大笑三聲：「那是 空氣濾芯器 。」

。」 「選舉經費多用在文宣，宣傳自己理念、想法，『一瓶礦泉水』是一種理念。」

韓國瑜【練肖話】談論台灣的未來：「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」。有道之士認為，韓國瑜說大話和吹牛皮的功夫，真的已經到達「宇宙級」了。

「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」

「一萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺」

「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」

「擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心」

「民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路」

「蓋愛情摩天輪上去做愛做的事」

「我希望陳其邁委員趕快政治斷奶」

「禿頭的不怕別人拔毛，放馬過來」

「禿子跟著月亮走」

「讓台北去弄政治，讓高雄來拚經濟」

「太平島挖石油」

郭台銘在國民黨總統初選失利後出國動向不明，回國後也未與國民黨高層會面，8月3日則與前立法院長王金平秘密會面；據了解，在見王金平之前，郭台銘先與剛宣布籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲見面，婉拒入黨，並表示 仍想以無黨籍參選2020台灣總統 。

。 「 中華民國最強外掛 」

」 郭台銘在中國國民黨黨內初選失利後，赴日沉澱心情，在臉書留言：「 果凍既然身為中華民國最強外掛，盡我所能，現在不為名利，只為理想 。 」 並重提0至6歲國家養。

」 並重提0至6歲國家養。 郭台銘在黨內初選結果公布後，感性地說：「90天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜我都會問我自己，我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？」 他進一步強調：「 我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福 」。

」。 「就算大哥拜託你了」

「 選擇台銘，台灣幸福；不選擇台銘，台銘幸福 」

」 「小英最擔心我的出線，我叫她戴中華民國帽到美國她都不戴，她適合當中華民國總統嗎？」

「 在媽祖面前承諾，若當選不做，媽祖每晚都會來找我 。」

。」 6歲以下孩子國家養，郭台銘：「散盡家產在所不惜」

『舔盤子』「我敢吃！」

『綁鞋帶』「人生不能隨便跌倒！」

「我們的政府什麼都沒做，所以讓我們有蟑螂一般的生存能力。」

== 「政府沒有效率，民間就會更有效率。」

== 「政府沒有效率，民間就會更有效率。」 「做官嘛，誰不逢場作戲？」

「失敗的人找理由，成功的人找方法。」

「真正的英雄，早就死在沙場上，而不是回來拿獎章的人。」

「計畫不如變化，變化不如一通電話。」

== 「善變」

== 「善變」 「神木的格局是在四千年前就決定的」

「走出實驗室，就沒有高科技，只有執行的紀律。」

「我的人生規劃大概分三個階段來看： 25-45歲是一個階段，為錢做事; 45-65歲是另一個階段，為理想做事; 65歲退休以後，我希望能為興趣做事。」

「我發獎金的時侯，就是我裁人的時侯！」

由於柯文哲批評蔡英文總統身邊的每個人都貪污，總統府因此要求柯應道歉。8月5日下午，媒體問柯文哲將如何？ 柯文哲再嗆「不是故意要批評她，但是要有反省的能力。我要道歉什麼？」

8月5日中午，柯文哲接受媒體訪問，談到桃園機場第三航廈頻頻流標，是有政治力介入，進而怒嗆總統蔡英文「2016年支持妳，但妳怎麼把國家搞成這樣子，你沒貪污，可是 你身邊的每個人都貪污啊！ 」

」 8月5日上午，柯文哲被問到是否參選2020總統，他重申 自己很不想選總統，即使他全省走透透，還是很低調，且他都市政考察、學習之旅，並非為總統大選佈局。

8月4日柯文哲被問到與郭台銘、王金平密會。柯文哲說：「每個人都是自己的最大敵人，以賽局理論來說，通常單一選區只有第一名與第二名，第三名很快就邊緣化，相信這次選舉後，台灣政治版圖一定會改組，中國歷史上三國演義只有那一次，從數學模型來講，三角不是穩定結構，賽局理論來講，兩局比較穩定的結構。」 對於外傳郭台銘先當總統，下一屆再由柯文哲當？柯文哲【練肖話】： 像他這種看透生離死別、當過十幾年台大外科醫師來說，講這種話對他來說聽聽就算了，「哎唷該怎麼做就怎麼做，如果人生把名利擺這麼重，台灣未來不會更好。」

8月3日柯文哲表示，請民進黨政府不要阻擋，讓他的「台灣民眾黨」順利申設成功，柯文哲【練肖話】：「 組黨的念頭是中午吃便當時的突發奇想，目前『連黨綱、黨章都還沒想好』。屆時還是會用網路去登記黨員，但『我連網站也還沒做好』 。」

。」 8月3日柯文哲被問及蔡英文總統、高雄市長韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘，誰最接近他心目中理想的總統樣貌，柯文哲秒答「 郭台銘啊！毫不猶豫啊！ 」

」 8月2日柯文哲被問到參不參選2020年台灣總統選舉，柯文哲【練肖話】：「 我從頭到尾都不是很想選總統，因為認為才當選(台北市長)一個月就在選總統，是很不正常的現象，很不幸的是，台灣就是很不正常，在這個不正常的國家當中，我們思考怎麼讓國家正常一點。 」

」 柯文哲宣布將成立「台灣民眾黨」，原柯粉的網紅「音地大帝」因對柯文哲的兩岸論述十分不滿，除了創立「 柯粉轉柯黑告解專區 」，8月2日並在臉書發起「 柯文哲周邊產品拋棄大會 」活動，號召網友在台灣民眾黨創黨大會的8月6日當天，一起向柯文哲「道別」。

」，8月2日並在臉書發起「 」活動，號召網友在台灣民眾黨創黨大會的8月6日當天，一起向柯文哲「道別」。 白色聯盟執行長吳蕚洋8月2日指出，柯文哲創立「台灣民眾黨」主要是為了延續其政治生命，「台灣民眾黨」根本就是柯文哲自己兩年後市長任期結束的「 政治葉克膜 」。

」。 現任彰化市長林世賢8月2日指出：「 柯文哲創黨不配用蔣渭水日治時期創立的『台灣民眾黨』為名，因為蔣渭水對抗極權統治捍衛台灣，而柯文哲從墨綠轉向舔共，完全違反渭水先生的精神 。加上柯文哲當上台北市長去了中國後，政治立場大轉向，言辭變得 舔共 ，因此懷疑柯文哲已有 把柄 落在中共手上。」

。加上柯文哲當上台北市長去了中國後，政治立場大轉向，言辭變得 ，因此懷疑柯文哲已有 落在中共手上。」 時代力量立委洪慈庸8月1日下午，談及台北市長柯文哲籌組政黨「台灣民眾黨」，她表示： 如果因為柯文哲的執見，導致中國國民黨韓國瑜當選台灣總統，他對得起蔣渭水嗎？柯文哲對得起蔣渭水嗎？

網友【練肖話】： 柯文哲創立「台灣民眾黨」，簡稱「台民（台銘）黨」，「『台民黨』的主席怎麼可以不是郭台銘呢?」、「 台民黨，向郭台銘致敬 」。

現今(7月30日)柯文哲仍不願對參選2020台灣總統表態，柯文哲媽媽透露：柯文哲一直都有在做準備。對此，柯文哲說： 準備是國民的義務，但參選不是義務，也是權利 。

柯文哲說： 郭台銘是企業的霸主，那在政治上那還不是普通的素，「你看他初選就被人家整成這樣」，還需要學習 。

媒體問柯：國安局私菸案是超額購買行為嗎？柯文哲笑曰：「 他們在新編國語辭典 ，以後 貪汙叫為民服務費用 。」

，以後 。」 柯P【練肖話】：「 現在都連絡不到前行政院長賴清德，聽說他逃亡海外 了」，結果被吐嘲： 國家領導人的素質不應建立在嘲諷攻擊的基礎上，只是嘲諷和虛偽不實的攻擊言論 。

了」，結果被吐嘲： 。 被問到台北市自來水是否能生飲，柯P笑說：「 你喝喝看，會拉肚子再講 」。

」。 有同學問曰：「請問市長，為什麼你要從醫生這個職位變成一個市長？」，柯P毫不猶豫回答：「 走投無路啊！ 」。

」。 受訪被問到：「郭台銘出馬是否會降低焦慮？」 柯文哲說：「我想會降低很多人的焦慮， 至少知識藍、經濟藍焦慮馬上下降 。」

。」 韓國瑜斷言「台北市長柯文哲一定會參選」，並要與蔡英文、柯文哲政策辯論。柯文哲回曰：「政策辯論，那要讀很多書耶！」，似再暗酸韓國瑜「讀的書只夠當北農總經理」。

問曰：「你也認同朱立倫所說，如果郭台銘出來選，國民黨就完了？」柯P：「 『重點是台灣不可以完』，如果國民黨完了，台灣沒有完，那還是可以。 」

」 柯文哲：「 自己講草包、菜包，聽起來太傷人，但老實講，就是知識分子、中堅分子、中產分子心裡面想的話。 」

」 柯P：「 韓國瑜出來，相信國民黨高層，知識藍、經濟藍，這兩個藍至少也和他一樣，焦慮得一塌糊塗。 」

」 柯P【練肖話】：「台灣走到這個地步， 只有草包跟菜包可以選擇 ，實在是真糟糕」

，實在是真糟糕」 柯P兩度嗆行政院長蘇貞昌「有夠不要臉」

柯P【練肖話】：「 郭台銘大老闆，政治上還是很天真 」「 我支持他嗎？不要我支持他，他選不贏，我跟著倒楣啊！ 」

」「 」 韓國瑜的的三個支撐，第一個為「 深藍 」，第二個是「 三大家族 - 阿標(顏清標)、阿味(張榮味)、傅崑萁 」，第三個則是最大的「 Loser（失敗者） 」，也就是韓國瑜搶到一個 生活不好、窮苦大眾代言人、最大代理 的帽子戴上去，所以「金身金剛不壞」。

」，第二個是「 」，第三個則是最大的「 」，也就是韓國瑜搶到一個 的帽子戴上去，所以「金身金剛不壞」。 「 韓國瑜『不耐打』，不像我們這樣『清白從政』的 」

」 受訪時被問「現在選一定輸」，柯P 說：「 我們現在還在研發原子彈 」

」 中國國民黨2020台灣總統候選人初選民調確定韓國瑜代表後，柯文哲說：「 明末天下大亂、流寇四竄，朝廷無力進剿 」、「 希特勒不是武裝政變上台的，是德國人民用投票的方式，放棄自己的權利，擁護希特勒上台的，因為人民太絕望了 」。

」、「 」。 柯文哲一直強調「兩岸一家親」，對於時代力量所不支持的「兩岸一家親」，回應說：「我不算親中」、「反共不一定要反中」。

媒體傳出柯文哲將代表親民黨選總統？ 柯P：不要逼我想我不是很想想的東西。

柯文哲聽到有人點名他別當「政治跳蚤」參選2020總統，回曰：「這個名詞還挺新鮮的」、「再講啦，還沒開始跳呢。」

學生問柯：台北的水可以直接飲用？柯說：台北市的水可以生喝。還虧學生說：「你喝喝看拉肚子再講」。

「兩岸一家親比『一家仇』好」

「當市長是不得已才去做，當總統『那就更不得已才去做』。」

當市長是不得已才去做，當總統「那就更不得已才去做」。

柯文哲在處理台北大巨蛋爛尾時講了12次「該怎麼辦就怎麼辦」。

「兩岸一家親」

8月5日下午，柯文哲指控總統蔡英文「 旁邊的每個人都貪污 」，蔡英文則於晚間引用柯文哲過去說過的話「 批評別人不會讓自己變好 」回應，要柯文哲向這些在國家崗位上貢獻的人致歉，因為指控要提出具體證據。

」，蔡英文則於晚間引用柯文哲過去說過的話「 」回應，要柯文哲向這些在國家崗位上貢獻的人致歉，因為指控要提出具體證據。 中共7月31日公告：即日起暫停47個城市居民到台灣自由行。台師大政研所教授范世平認為，這明顯是針對蔡英文的報復行為，「 這讓蔡英文又撿到槍了，又同仇敵愾了，蔡英文『私菸案』的焦點要轉移了 」。

」。 網友【練肖話】： 走私＝>超買 ，因此可以推斷以下沒有違法，只是「陳年陋習」； 搶銀行＝>超拿 ； 酒駕＝>超喝 ； 殺人＝>超砍 ； 貪汙＝>超收、為民服務費用 ； 敲詐＝>超賣 ； 賄選＝>超給 ； 逃稅＝>超額減免 。

，因此可以推斷以下沒有違法，只是「陳年陋習」； ； ； ； ； ； ； 。 對於國安特勤人員私帶極大量香菸返國案，蔡英文【練肖話】：「 超買 」

」 蔡英文引用《自由中國》書中的話：「自由、民主、人權保障的要求，不會永遠被霸占權力的少數人所阻止」，她說：「台灣的『民主經驗』證實了這一點。」 回想民進黨的2020台灣總統候選人初選過程，她在「練肖話」？！

有罷工學者專家說，這次的長榮空服員罷工是「 腦殘罷工 」，7月5日30名空服員一次的「僧尼苦行 show」，從桃園南崁徒步至總統府陳情，淚崩，讓蔡英文愛心氾濫而「珍惜、疼愛心情」外溢，但卻不見為真正「 苦在內心 」的數十萬名遭受罷工，而耽誤人生重要時刻與事務的廣大台灣人民做些甚麼。

」，7月5日30名空服員一次的「僧尼苦行 show」，從桃園南崁徒步至總統府陳情，淚崩，讓蔡英文愛心氾濫而「珍惜、疼愛心情」外溢，但卻不見為真正「 」的數十萬名遭受罷工，而耽誤人生重要時刻與事務的廣大台灣人民做些甚麼。 蔡英文：「民進黨是民主傳統的政黨，民主機制完備」，不會覺得臉紅心虛、羞愧外溢嗎？

蔡英文：「起厝起一半，師傅不能換！」蔡英文自己就是這個師傅？！

談改善空氣汙染與溫室氣體（暖化）「兩多」問題，蔡英文【練肖話】：「那是下一代的事」、「那是前朝的事」。

民進黨總統候選人

民進黨於2019年6月19日，正式公告提名 蔡英文 代表民主進步黨參與2020年台灣總統選舉。

國民黨總統候選人

中國國民黨於2019年7月28日全代會通過提名韓國瑜代表中國國民黨參與2020年台灣總統選舉。

親民黨總統候選人

未定

時代力量總統候選人

未定

無黨籍(選民連署方式)

未定

總統候選人提名說明

依據「總統副總統選舉罷免法」規定，具有推薦總統副總統候選人資格的政黨，為近一次正副總統或立委選舉，其推薦人選與得票率在該選舉有效票數5％以上者。依此規定，民進黨丶國民黨丶親民黨丶時代力量黨在2020總統選舉，都有資格推薦正副總統候選人；除政黨推薦外，尚有「選民連署」一途，即有效推薦人數達最近一次立委選舉總選舉人口1.5％以上（換算實際人數為接近27萬人，但是扣除無效連署，連署人數大約在30萬至35萬人之間）。