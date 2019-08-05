全國最高自助美食吧 《50樓Café》海陸高峰會

新北地標百揚大樓的頂樓，坐落著全國最高的自助餐廳「50樓Café」，全廳環繞大片落地明窗，將豔夏最美的藍天白雲和101大樓框成畫作，賞心悅目！冠軍主廚陳俊杉為讓暑假的家庭型客人吃喝盡興、又省荷包，特別從8月6日至9月8日推出「海陸高峰會」活動，二大主角由整尾現流的黃鰭鮪魚和巨無霸等級的澳洲戰斧牛排(平日午餐則為美國燒烤牛排)領銜演出，海陸食材成本不菲，但來客卻可用千元起跳的價格無限享用！保證吃到賺到！50樓Café自助餐廳的餐費如下，平日─午餐NT$799、晚餐NT$899，假日─午餐NT$899、晚餐NT$999，活動期間，使用遠銀卡刷卡消費，天天享有8折特惠；餐廳訂位專線(02)7705-9723。

擁有25年資歷的主廚陳俊杉，不但是國際比賽的冠軍，也常常應邀幫農委會、漁業署站台示範，中西食材如數家珍。活動期間，他將採用每隻30公斤、每公斤超過NT$400元的現撈黃鰭鮪魚，以現切秀的方式呈現刺身和腹肉的鮮腴美味，並再製成其它各款佳餚，像是鮪魚肚散壽司、蘆筍極黑豬佐鮪魚醬、鮪魚蟹肉麵沙拉、鮪魚蕃茄酸豆沙拉、夏威夷生醃鮪魚、醬漬鮪魚山藥泥涼麵…等。另外他也挑中先穀飼(肉色美、香氣足)、再肥育(肉質軟嫩Q彈)的澳洲戰斧牛排，這骨肉相連未經分切的巨無霸牛排，要先經混合了海鹽、胡椒的多種香料，醃漬12小時，再將抹醬刮下鋪在烤盤底，把重新塗了芥末醬的超大塊戰斧牛排擺上，澆淋橄欖油、入烤箱烤成六分熟度後，霸氣見客，吃來瘦中帶油、鮮美多汁！此一戰斧牛排於平日晚餐和假日全天候供應，平日午餐時段則提供美國燒烤牛肉。

餐檯上還有琳琅滿目的各種選項，亮點菜色包括現煮牡蠣湯、奶油檸檬魚片、摩洛哥甜椒燉羊肉、迷迭香烤雞腿、起士焗烤鮮筍洋芋、古早味滷豬腳、京都子排、剁椒魚下巴、川味牛肉麵…等，假日晚餐再加碼紅甘生魚片、生食級甜蝦握壽司、白灼軟絲、和蒜味椒鹽泰國蝦，搭配台啤生啤酒佐餐最是過癮。甜食水果區不容錯過的有松露巧克力、覆盆子生巧克力、提拉米蘇蛋糕、和法式檸檬派，備受喜愛的還有法式焦糖布丁、蜂巢蛋糕、香草泡芙、芒果慕斯以及抹茶雪花冰，最後再享用口味繁多的哈根達斯和紐西蘭第一品牌帝紐冰淇淋，超飽足的一餐肯定為暑假留下難忘的回憶。

謹此提醒，實際品項以現場供應為準，餐費皆須外加一成服務費。「50樓Café」隸屬於「Mega 50餐飲及宴會」，後者是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。Mega 50餐飲及宴會地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F至50F(板橋大遠百旁)。