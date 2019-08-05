月餅最美選擇　王朝推「月光珍寶盒」

為迎接中秋佳節，台北王朝大酒店即日起推出「月光珍寶盒」中秋禮盒，每盒售價880元起。今年主打「美味」、「體面」及「實用」三大主軸，滿足顧客送禮或自用的需求。今年的「月光珍寶盒」內含六入月餅，盒內可散發柔光，當作家中的氣氛燈，也象徵著明月高掛、團圓平安的祝福，絕對是今年送禮的第一選擇。

今年的月餅口味由新任烘焙坊主廚張程翔操刀，推出經典與創新口味兼具的月餅組合。「月光珍寶盒」保留歷年奪獎作品，包括「滷肉綠豆椪」、「咖哩肉鬆椪」、「紅豆沙蛋黃酥」及「草莓優格洛神花酥」四款月餅，另外也根據市場趨勢，推出兩款創新口味月餅「梅干扣肉椪」和「湘蓮松子蛋黃酥」。

「月光珍寶盒」的月餅皆使用頂級奶油與台灣在地食材精心製成，「滷肉綠豆椪」挑選梅花肉滷製而成，搭配綠豆沙內餡與自製的紅蔥頭、白芝麻，是一款經典的人氣月餅；「咖哩肉鬆椪」選用嚼勁十足的肉脯、特製咖哩與紅蔥頭，是許多老饕最愛的傳統口味；「紅豆沙蛋黃酥」使用萬丹紅豆為內餡，加入紅土醃製後的鹹蛋黃，鹹甜滋味在口中交織漫舞，幸福感十足。

「梅干扣肉椪」從台灣客家名菜搖身一變成了月餅口味，今年絕對必吃！「湘蓮松子蛋黃酥」加入松子仁，兼顧美味與健康的需求；「草莓優格洛神花酥」以草莓、優格為內餡，搭配有養顏美容美譽的洛神花，是許多年輕少女的夢幻逸品。

「月光珍寶盒」中秋禮盒依照月餅內容分為經典款與限量款，經典款月餅有「滷肉綠豆椪」、「咖哩肉鬆椪」、「紅豆沙蛋黃酥」各兩入，售價880元，盒內LED為柔和的黃光；限量款除了經典款三種口味外，另加入「梅干扣肉椪」、「湘蓮松子蛋黃酥」「草莓優格洛神花酥」，每盒六入，售價980元，盒內LED為閃亮的七彩燈光。

台北王朝大酒店今年限量打造「月光珍寶盒」，希望用好的設計，讓月餅禮盒更具美感與實用性，使每一位收到禮的顧客都感到貼心，也讓每個禮盒活化再利用，不會淪為節慶後的廢棄品，而是家中美麗的裝飾品。月餅訂購請洽02-2719-8399#3050, 3305, 3366 SUNNY CAFE、玉蘭軒。