楊憲宏撰文～中共不讓中國人來台 封鎖香港「民主革命」真相

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）網路媒體《放言》今(5)日刊出資深媒體人楊憲宏的文章，標題為「中共不敢讓中國人來台體驗民主」

楊憲宏在文中指出～

自從香港六月「反送中」運動爆發百萬人上街緊張局勢之後，中共內部全力封鎖香港的「動亂」消息，不讓境內中國人知道「中共對香港沒有對策的窘境」。中共因此突然停止了中國47個城市對台灣旳自由行。中共文化和旅遊部官網上貼出「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。其實是香港的每週「抗中運動」已經挑動中共的維穩神經，而由於自由行的中國人一般是比較有自我意識的群體，他們在中國境內看不到聽不到的訊息，到台灣來可以接收到比較完整的消息。百萬人以上的自由行中國人到台灣後可以帶回中國的真實消息，特別是香港的「革命」正在擴大，讓中共感到坐立難安了。

六月底在大阪的G20會議，美國日本都提出了香港議題，讓習近平很沒面子。7月中旬在華府國務院舉行的國際宗教自由全球外長會議，來了108個國家代表參與，台灣也是以Taiwan國家名義受邀，卻沒有邀請中共參加，在會議中，香港居民爭民主的運動，也被提出會議公開來討論，中共則一直是被「缺席譴責」。

楊憲宏說～

自從香港變局發生之後，美國最反共也最支持香港民主運動的Marco Rubio，馬上提醒美國總統川普動用全球人權問責法來對付在香港迫害抗議民眾的香港官員與中共涉港事件的官員，這個制裁法案，嚴重者除了禁止這種人權惡棍去美國外，他們在美國帳戶可能被凍結，更糟的是妻子兒女可能被驅逐。而動用這個制裁令的呼聲，共和民主兩黨的聲量相同。這應是香港政府與中共現在不敢對香港下重手的主要原因。美國自歐巴馬政府以來，就對俄羅斯與中共及其他獨裁政權中的人權惡棍深惡痛絕，到了川普政府更是樂於放手大幹。民主黨的眾議院議長Nancy Pelosi更在最近國際宗教自由會議中，直接點名中共的新疆黨委書記陳全國，以全球人權問責來制裁。

楊憲宏更是強調「台灣應關心中共垮台應有何種應變方案」

擋掉自由行應是維穩的目的大於對付台灣的目的。而且停止了自由行，不是讓國民黨的總統候選人更加的進退維谷嗎？而且依他們製造出來的民調，「韓總統」不是已經有如「桌上取柑」嗎？不是貨出去人進來台灣發大財嗎？怎麼不玩了？

楊憲宏說，他最近一次出國與中國海外民運人士見面，大家討論一個話題，到底未來是中共武力「犯台」的機率大呢？還是中共政權「垮台」的機率大？幾乎百分之百，大家都認為後者機率大於前者。也就是台灣不應該擔心中共武力犯台，而應關心中共如果垮台，台灣應有怎樣的應變方案。

原文連結: 【homerun！】中共不敢讓中國人來台體驗民主