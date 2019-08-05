香港三罷「遍地開花」 《都市日報》宣布停刊一天

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港今(5)日的罷工、罷市、罷課「三罷」及抗爭從白天持續到黑夜仍未停歇。全港多條主要幹道因示威者封路，下班尖峰時間無法通行，其中包括連接港島與九龍間的紅勘海底隧道。而天星碼頭懸掛的五星旗，剛入夜就被扯下扔入海中。

綜合中央社與港媒報導，香港機場因為航管人員響應罷工行動，到今天傍晚近5時止，已取消逾250個航班。機場方面表示，入夜後班機起降應會趨於正常。

圖為機場班機資訊看板/美聯社

集會行動引發的警民衝突幾乎沒有中斷過。繼稍早天水圍警署被包圍，導致多達76名示威者被逮捕後，黃大仙警署下午也被多名示威者包圍，連一旁港警紀律部隊宿舍也被波及，警方因此發射催淚彈強力驅散，但示威者仍未完全散去。

晚間7時過後，天水圍、黃大仙警署外的抗爭仍在持續，兩地員警都向示威者發射催淚彈，但都有示威者撿起地上正在冒煙的彈體丟還給員警，還丟進了黃大仙警署旁的港警紀律部隊宿舍。此外，沙田、屯門警署外則有示威者點火燃燒物品。

香港「反送中」陣營及支持者今天分別發起罷工、罷市、罷課的「三罷」行動，以及在7地同時舉行的集會與各種形式不同的不合作運動，形成「遍地開花」的型態，觸及範圍遠比4日的抗爭廣泛。

其中，香港各地道路被示威者堵塞的情況，下午以後仍然持續。其中，跨海車流量最大的紅勘海底隧道，傍晚就被一群示威者從香港理工大學突然衝出而堵塞，造成港島與九龍間的交通大亂，行經隧道的公車路線因此全數停駛。

另外，港島銅鑼灣、九龍尖沙咀一帶的香港最熱鬧地區，入夜前主要幹道即被示威者占據，車輛無法通行，也使當地交通陷入癱瘓，大批下班人潮改搭地鐵，使地鐵站人滿為患。而港島、九龍、新界的多條幹道，都有類似情況。

在此同時香港免費報《都市日報》於官網和官方臉書發布消息指出，鑑於今日「全民三罷」，其製作部門均受影響。由於出版受影響，將於明日（6日）暫停報章印刷出版一天，更於文末祝願「香港加油」。

《都市日報》網站指出，社方決定明日暫停報章印刷版出版一天。不過，網路版、手機版的即時新聞及臉書則如常運作，周三(7日)就會回復正常。

根據《都市日報》簡介，該報於2002年4月15日創刊，是全球首份中文免費日報，逢週一至週五早上於港鐵站及一些繁忙地點免費派發。是香港年輕人、高教育程度及高消費的都市人，每天早晨必讀之報紙。

圖/翻攝官網