紙風車劇團取消台中演出：不願被市府糟蹋及侮辱

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）知名兒童劇團「紙風車劇團」今（5）日宣布取消兩場原定於本週末在台中舉辦的表演，並表示不願被台中市政府「糟蹋及侮辱 」，未來演出將可能全數跳過台中。

紙風車劇團今日發布聲明稿表示，其「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」原定在週六（10）及週日（11）在台中豐原南陽國小及台中市西屯區永安國小的演出將取消，且由於「台中市政府不歡迎」，紙風車劇團未來將不會再於台中舉辦公益演出。

劇團指出，「台中市府因為質疑紙風車的色彩，不准公所協助、也不准學校提供場地給368工程使用，求學校半天，最後付錢租借學校操場、簽下切結，加上一堆但書…。」

台中市政府新聞局長吳皇昇今日則回應「恐怕是誤會一場」，教育局是要讓學校場地租借單純化，如果沒有讓學校和家長困擾的政治色彩，只是單純使用學校場地，市府很歡迎劇團來台中演出，除了提供公共空間租借，也會提供行政協助。他表示，教育局和學校將向紙風車劇團說明相關原則，一切說明清楚，自然沒有任何問題。

台中市政府教育局指出，依據校園自主，兩校都已依場地借用辦法辦理，教育局歡迎紙風車劇團來台中演出，但因教育局未補助也未實際參與這項活動，所以婉拒擔任協辦單位，如果市府相關單位未列協辦，學校將依法收場地費。

不過，紙風車劇團的攝影張大魯隨後指出，本週末兩場在台中的演出，分別是長年支持紙風車的企業WHY AND 1/2，以及為了幫父親慶祝80歲生日兩位的贊助者，跟政治毫無關係。

紙風車劇團的聲明則表示，政治立場從來都不是紙風車劇團考量的範圍，為孩子的歡笑都是可以一起努力，「如果連我們自己募款的公益演出，都受到地方政府的阻撓，我們只能承認我們能力不足，無法完成照顧全台灣孩子的心願。」

紙風車文教基金會執行長李永豐也透過臉書表示，紙風車劇團過去10多年藉由捐款及基金會資金在全台免費演出，「目的是希望台灣孩子有個藝術的視野及快樂的晚上」，如今卻遇上此問題，他感嘆是「政權轉換的刁難羞辱！」