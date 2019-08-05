打造幸福家人 高雄社會局助新住民重拾親子關係

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）高雄市社會局路竹新住民及婦女服務中心7月13日及27日辦理「打造幸福家人」活動，透過親子桌遊及親職講座，現場親子互動熱絡，透過情境故事及開心、驚訝、憤怒等情緒表情圖片，家長與孩子一起對照自己面對不同情境的認知與感受，並一同完成情緒彩虹圖，呈現臉上的笑容，是最溫馨的畫面。

服務中心的社工表示，在服務過程中發現許多家庭主要照顧者在面臨生活及工作壓力的同時，更要面對親子溝通、家庭衝突等課題。

所以，特別規劃這次新住民家長親職教養課程，引導家長反思慣常教養方式，辨識自己與孩子的情緒、傾聽孩子的聲音並學習如何與孩子對話，另一方面，透過有趣、生動的情緒繪本導讀與天馬行空DIY，帶領參與的兒童體會情緒變化。

阿伍是一位越南籍的單親媽媽，來台十多年，獨自照顧13歲及6歲的一雙兒女，阿伍一個人扮演父母的雙重角色，有時候在管教孩子上不知道如何拿捏感到困擾，透過社工的鼓勵，阿伍參加本次活動，與孩子在體驗桌遊過程中，認識另一種親職教養的方式，建立更健康的親子關係。

來自中國的新住民姊妹小靜提到，就讀國小二年級的兒子騰騰（化名）不太主動表達自己的想法，也比較不會管理自己的情緒，在學校常和同學發生衝突，小靜不知道該用什麼方式協助兒子表達及發洩情緒，這次帶著孩子一同參加親職課程後，她滿意的笑說，兒子開始練習表達自己的想法，而且會用不同的方法展現情緒，很有效果。