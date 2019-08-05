截止至8月2日 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年8月2日累積開戶數為16,211,696戶，較7月26日累積開戶數為16,217,026戶，減少5,330戶，減幅約0.03%。另本年8月2日現股當日沖銷累積開戶數為1,837,404戶，較7月26現股當日沖銷累積開戶數1,836,669戶，增加735戶，增幅約0.04%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月2日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,025戶較7月26日開戶數174,818戶，增加207戶，增幅約0.12%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至8月2日止日均值為305.73億元，總成交金額為42,801.76億元，其中盤後定價交易金額為142.08億元。另本年度截至8月2日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.77%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.81%。

(二)本年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,179人。

(三)本年度興櫃股票截至8月2日均值為7.66億元，總成交金額為1,071.72億元。

四、本年度上櫃有價證券截至8月2日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計641家，較上週(截至7月26日止)得為信用交易家數638家，增加3家。

(二)融資餘額為468.51億元，較上週(截至7月26日止)融資餘額473.73億元，減少5.22億元，減幅約1.10%。

(三)融券餘額為73,572張，較上週(截至7月26日止)融券餘額76,426張，減少2,854張，減幅約3.73%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.34%，較上週(截至7月26日止)之比例12.38%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.38%，較上週(截至7月26日止)之比例0.39%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至8月2日止，累計營業天數142日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,716.17億元，較上週減少200億元。

(二)普通公司債已上櫃計110家555期，發行餘額為1兆8,985.3億元，較上週減少136億元。

(三)轉換公司債已上櫃計154家180期，發行餘額為1,241.78億元，較上週減少11.19億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家359期，發行餘額為9,394.91億元，較上週增加50億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計642期約1,723.5億美元，較上週增加3.84億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為27兆2,680.82億元，日均值為1,920.29億元，包含：

1.買賣斷交易4兆1,702.04億元，日均值為293.68億元，佔總成交金額比例為15.29%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆8,820.27億元，佔買賣斷成交金額比率為69.11%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆2,881.77億元，佔買賣斷成交金額比率為30.89%（包含政府債券6,443.12億元，日均值為45.37億元；普通公司債5,217.62億元，日均值為36.74億元；金融債券1,049.95億元，日均值為7.39億元；外國債券171.08億元，日均值為1.20億元）。

2.附條件交易23兆978.78億元，日均值為1,626.61億元，佔總成交金額比例為84.71%，其中等殖成交系統成交金額為2,768.24億元，佔附條件成交金額比率為1.2%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為3.68億美元，以人民幣計價之成交金額為26.93億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.05億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為75.86億美元，以人民幣計價之成交金額為105.88億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為2,522億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交2,522億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為2,811.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計504.92億元，本年度累計成交金額為265.69億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計789.46億元，本年度累計成交金額為466.68億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,895.08億元，本年度累計成交金額為1,176.10億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,096億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計540.49億元，本年度累計成交金額1,362.19億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計1.92億元，本年度累計成交金額81.26億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,368.09億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年8月2日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：775家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：13家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(鑫創電子、富致、新盛力、豆府)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家 (安碁資訊)

二、截至108年8月2日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：241家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：16家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家 (傑生、碩辣椒)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：16家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年8月2日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：156家

(三)當年度累計輔導家數：16家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年8月2日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,106家

五、截至108年8月2日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.8.4~108.8.10)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

4570 傑生【富邦、日盛】 (108年8月6日)