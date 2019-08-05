KDP國際認證獎 新北幼兒園獲獎雙響砲

新北市幼兒園參加2019全國學校經營與教學創新KDP國際認證 獎，北港附幼及新莊幼兒園雙雙獲獎， 北港附幼以普特融合教育獲得獎項， 新莊幼兒園更是第一次參加就獲得肯定。

北港國小附幼以全方位課程設計(Universal Design for Learning)理念，發展「因為有愛，所以無礙- 我們的UDL畢業旅行」主題課程，榮獲特殊教育組全國特優獎， 普通班深耕融合教育獲得評審一致讚賞。另外，市立新莊幼兒園以「 揪愛一起 讓愛在新莊園綿延~」主題參賽， 榮獲校務經營與行政革新組優等榮譽，更是該組唯一獲獎的幼兒園， 而且第一次參加就得獎，殊為可貴。

北港國小校長劉國華表示，幼兒園1班就有7位特殊需求幼兒， 加上經濟弱勢及學區內林肯大郡受災戶子女即佔全班70%。因此， 我們申請新北市融合教育實驗計畫，規劃適合所有孩子的課程， 讓普生與特殊需求幼兒都有公平教育機會。

北港國小附幼翁巧玲老師回憶， 他們特別規劃屬於孩子們的台中2天1夜UDL畢業旅行， 幼兒們在南港高鐵站向爸媽說再見後，自己拖著行李箱、吃飯、 洗澡、收拾行李、用悠遊卡購物、製作畢旅手冊等， 經過2天1夜的外宿，從期待長大，到證明自己長大! 在升上小學後的教師節，原本成骨發育不全症幼兒的家長， 傳來他的骨密已經和年紀相符合了，教師們就像獲得了「 世界上最棒的教師節禮物」， 更確信他們與家長一起走的是正確的路。

第一次參加就得獎的新莊幼兒園鐘素翎園長表示， 從托兒所轉型幼兒園之初，在法源、人事、 行政及設施設備都面臨嚴峻挑戰，園內許多資深老師不安感與日俱增 。他們以新幼大家庭整體思維，讓最珍貴的資產-「老師」 以小組伙伴的團隊模式傳承經驗共好成長，最後不僅順利轉型， 優質的口碑更深獲家長認同。資深的婷婷老師也說：「 很高興我自己挺過來了!過程真得很辛苦， 但是很開心能和大家一起努力。」

教育局表示， KDP國際認證獎是由KDP國際教育榮譽學會榮譽會員國際授證， 鼓勵學校經營者與教師求新求變，開創出教育界的嶄新氣象， 北港國小附幼及新莊幼兒園能夠在全國比賽中獲此殊榮， 充分展現課程設計及園務創新經營豐沛的能量與創意， 也呼籲更多幼兒園以創新的精神和多元的方式引導幼兒感受生活環境 中人事物。