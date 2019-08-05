台灣證交所：上週外資在集中市場賣超422.65億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2019/7/29~2019/8/2）外資在集中市場總買進金額為1,701.32億元，總賣出金額為2,123.97億元，賣超為422.65億元，另統計自2019年年初至8月2日止，外資總買進金額為4兆4,728.79億元，總賣出金額為4兆4,687.59億元，累計買超為41.20億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆7,667.88億元新台幣，占全體上市股票市值的40.21%，較7月26日的13兆2,486.44億元新台幣，減少4,818.56億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進132,153千股，賣出103,159千股，買超28,994千股。

第二名：南亞科：買進75,929千股，賣出55,800千股，買超20,129千股。

第三名：旺宏：買進90,971千股，賣出71,525千股，買超19,446千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進71,519千股，賣出220,993千股，賣超149,474千股。

第二名：友達：買進50,734千股，賣出185,921千股，賣超135,187千股。

第三名：新光金：買進35,362千股，賣出85,748千股，賣超50,386千股。

詳如台灣證交所網站