貢寮區「馬崗漁村聚落」決議不登錄聚落建築群

貢寮區「馬崗漁村聚落」由所在地居民申請登錄聚落建築群，市府於108年7月17日召開文資審議大會，經專家學者審慎評估後，雖決議不登錄聚落建築群，但漁村內3棟列冊追蹤之建物，將單點式的依文資法程序審議其文資價值。
「馬崗漁村聚落」坐落本市東北角，因應東北季風的影響而選擇就地取材的建築方式，以重力式石塊的重量來構築厚實的牆體砌疊成石頭屋居住，107年11月21日由22位所在地居民申請登錄聚落建築群，經辦理專案小組會勘，及辦理公聽會，於108年7月17日提送文資審議大會審議。
市府文資審議委員依據聚落審查基準並審慎評估後認為，馬崗漁村所屬之環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性，又本區域人群之移居、家系構成乃至宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性，也因傳統砌石構造之石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色，但由於年久失修，又諸多建築改建為新式建築，以致該區域全貌協調價值深受影響，故做成不登錄之決議。
文化部聚落建築群史蹟及文化景觀審議委員王維周老師認為，漁村的空間聚落與建築，與其產業活動及變遷有關，同時連結地方宗教信仰，但相較於附近區域的漁村聚落，在聚落空間的整體空間組織構成及建築樣貌上，未呈現出其代表性，而漁村遺留下來部分的石砌舊建築，為數不多，亦不具完整性，至為可惜；臺南大學文化與自然資源學系賴志彰老師亦表示，馬崗、卯澳漁村都是臺灣東北角典型的石頭厝地方人文風貌的典範，他在30年前臺大城鄉所博士生時代，曾參與夏鑄九老師主持的卯澳漁村保存計畫，還開過2次公聽會，跟村民溝通、協調，結果村長與村民都不同意，當年馬崗、卯澳漁村的石頭厝還保留一些，現今石頭厝風貌已變、多數已改建，所剩無幾。
另漁村內建物私權爭議，現雙方已循司法途徑解決，待法院判決確定。