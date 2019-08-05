貢寮區「馬崗漁村聚落」決議不登錄聚落建築群

貢寮區「馬崗漁村聚落」 由所在地居民申請登錄聚落建築群，市府於108年7月17日召開 文資審議大會，經專家學者審慎評估後，雖決議不登錄聚落建築群， 但漁村內3棟列冊追蹤之建物， 將單點式的依文資法程序審議其文資價值。

「馬崗漁村聚落」坐落本市東北角， 因應東北季風的影響而選擇就地取材的建築方式， 以重力式石塊的重量來構築厚實的牆體砌疊成石頭屋居住，107年 11月21日由22位所在地居民申請登錄聚落建築群， 經辦理專案小組會勘，及辦理公聽會，於108年7月17日提送文 資審議大會審議。

市府文資審議委員依據聚落審查基準並審慎評估後認為， 馬崗漁村所屬之環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性， 又本區域人群之移居、家系構成乃至宗族發展， 欠缺歷史脈絡與紋理完整性， 也因傳統砌石構造之石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色， 但由於年久失修，又諸多建築改建為新式建築， 以致該區域全貌協調價值深受影響，故做成不登錄之決議。

文化部聚落建築群史蹟及文化景觀審議委員王維周老師認為，漁村的 空間聚落與建築，與其產業活動及變遷有關， 同時連結地方宗教信仰，但相較於附近區域的漁村聚落， 在聚落空間的整體空間組織構成及建築樣貌上，未呈現出其代表性， 而漁村遺留下來部分的石砌舊建築，為數不多，亦不具完整性， 至為可惜；臺南大學文化與自然資源學系賴志彰老師亦表示，馬崗、 卯澳漁村都是臺灣東北角典型的石頭厝地方人文風貌的典範，他在3 0年前臺大城鄉所博士生時代， 曾參與夏鑄九老師主持的卯澳漁村保存計畫，還開過2次公聽會， 跟村民溝通、協調，結果村長與村民都不同意，當年馬崗、 卯澳漁村的石頭厝還保留一些，現今石頭厝風貌已變、多數已改建， 所剩無幾。

另漁村內建物私權爭議，現雙方已循司法途徑解決， 待法院判決確定。