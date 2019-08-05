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貿易戰加香港罷工　台股5日跌125點、港股重挫760點

亞股今天全數收黑。香港特首林鄭月娥今(5)日早舉行記者會，譴責激進示威活動，導致香港股市跌幅加劇。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/08/05 17:38

中央社檔案照片

香港特首林鄭月娥今(5)日早在記者會譴責激進示威，導致股市跌幅加劇。美聯社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）貿易戰陰霾加上香港罷工，台股今(5)日一度重挫131點，終場下跌125點，力守年線之上。法人表示，台股短線震盤整理，若年線失守，整理期將拉長。

中央社報導，美國總統川普8月1日宣布將從9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，包括蘋果等消費電子商品都在加稅範圍內，為電子股第3季旺季效應投下變數。

再加上香港「大三罷」罷工，使得台股今天持續下挫，失守10500點整數關卡，最低來到10418點附近，下跌131點，力守年線約10385點之上，尾盤電子續弱，終場台股跌125.63點。

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加權股價指數終場收在10423.41點，下跌125.63點，跌幅1.19%，成交值新台幣1282.20億元，電子股跌1.7%，金融股跌0.24%。

亞股今全數收黑。香港股市今天急挫，創近7個月新低，已連跌4日，累計跌近2000點。除了中美貿易戰升級、人民幣兌美元跌破7，加上香港反送中活動持續，局勢緊張，種種因素都打擊投資情緒。

香港媒體報導，特首林鄭月娥今早舉行記者會，譴責激進示威活動，形容玉石俱焚的做法將把香港推上不歸路，導致股市跌幅更加劇烈。

恒生指數下測26000點，一度見到26086點，盤中最多跌掉832點。收盤報26151點，跌767點，跌幅2.85%。

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