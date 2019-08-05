月老紅線連接台馬旅遊市場 踩線團體驗台北七夕氛圍

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為積極拓展馬來西亞及穆斯林旅遊市場，臺北市政府觀光傳播局8月3日邀請馬來西亞新生代演員及網紅一同體驗臺灣月老的紅線編織，並品嚐月下老人喜愛的甜點，感受台灣七夕情人節的浪漫氛圍。

馬來西亞新生代演員Elvina Mohamad、知名網紅Stephy鄭意文，以及在馬來西亞當地擁有高銷售量的平面與電子媒體《南洋商報》、《Harian Metro大都會日報》、《當今大馬》，及知名穆斯林線上旅行社Halal trip，本次受邀來臺體驗前所未見的臺北。

馬來西亞踩線團將從大稻埕啟程，體驗精彩的臺北行程，今晚也將來到臺北最浪漫的約會勝地延平河濱公園，一同欣賞壯觀的大稻埕煙火，享受臺北一年一度最受矚目的情人節慶典。期待透過網紅在社群媒體的宣傳，能吸引更多穆斯林來到臺北旅遊。

本週結束臺北的行程後，Elvina Mohamad及Stephy兩位網紅也將前往臺東參加臺灣國際熱氣球嘉年華，欣賞各式色彩繽紛的熱氣球升空時，帶來最震撼的視覺饗宴，也體驗臺東縣好山好水的樂活城市風采。

臺北市觀傳局今年以『你所未見的臺北』作為推廣主軸，推出五大人文生活場域，包括城南、艋舺、大稻埕、北投及城北廊帶等五座風格不同的無牆博物館，臺北永遠都有新的特色等你去體驗。觀傳局一直希望能讓臺北的觀光體質更健全、更友善，因此這幾年針對臺北的餐廳、旅館與公共場所，持續提升穆斯林的友善環境，讓穆斯林朋友不只玩得開心，也玩得放心。