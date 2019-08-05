華國52 週年慶放送大禮包　住宿買一送一 消費滿額再抽頂級套房

台北華國大飯店歡慶 52週年，住宿餐飲大禮包一次釋出，8月1日起「精緻客房」買一送一（NT$5,200/ 兩房，原價三折），可選擇攜伴出遊一日住兩房，或連續兩晚入住，享受市中心難得的放鬆悠閒。館內潮港料理專門「帝國會館」推出饕客大讚「鮑汁鳳爪或酸菜白肉麵禮盒」二選一，準備讓食客糾結難捨，用餐消費滿NT$5,200即可帶一禮品回家。步入9月週年慶，全館滿額再送抽獎券，有機會獲得入住價值NT$29,000華國套房等52項大禮！

有北市必吃頂級牛排美譽的「華國牛排館」近期找來曾獲兩岸十大名廚的新廚霸「林聖哲」推出全新菜單，除了招牌經典老饕牛排，套餐一席七道開胃菜視覺口味兼具，活動期間只要點選主餐再贈鐵板炙燒大明蝦乙隻，讓桌上美饌更加澎派扎實。全面重新裝潢開幕的烘焙坊「甜點遊戲」質感、品味再提升，麵包種類也更精采多樣，單筆消費滿NT$520即贈日式布丁兩個。

針對曾於飯店舉辦婚宴的佳侶夫妻，華國以頂級套房回饋，推出專屬限定優惠：價值NT$29,000的華國套房9月底前，只要以NT$5,200即可入住（近原價兩折），並可免費享有貴賓交誼廳早餐、下午茶、雞尾酒等時段禮遇。想要入住頂級套房的「華國之友」也別著急，正式步入9月週年時，9/1~13全館消費滿NT$5,200可獲抽獎券乙張，擁有免費入住機會！