利奇馬恐增強為中颱 侵台機率大增

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局今(5)日表示，輕度颱風利奇馬有機會增強為中度颱風，路徑目前預期會比較接近台灣，從東北部近海北上，預計8日及9日最接近台灣，有機會發布海上及陸上颱風警報。

根據氣象局觀測，颱風利奇馬今上午8時的中心位置在北緯18.5度，東經130.4度，以每小時6公里速度，向西北西進行。其中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑100公里。

中央社引述氣象局預報員陳建安表示，預期利奇馬的強度會持續增強，有機會增強為中度颱風，但是否強度會再往上還要再觀察。

陳建安指出，氣象局預期利奇馬的路徑會比原先預期的更靠近台灣，從東北部近海北上，最接近台灣的時間點在週四（8日）及週五（9日）。

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他說，未來有機會發布海上及陸上颱風警報，又以海警機率較高，陸警則要看利奇馬的路徑，因此發布的時間點還不確定。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，利奇馬將持續增強，但由於其東側另有一個熱帶擾動發展，致使導引氣流偏弱，其未來將朝向西北，移速較慢。

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吳德榮指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，利奇馬的路徑相當分歧，代表預測路徑的不確定性高，但通過台灣附近的模擬路徑，數量大幅增加，侵襲機率提高，威脅大增，應密切觀察。

至於颱風范斯高，吳德榮說，范斯高受到季風低壓環流及太平洋高壓的導引，快速向西北西前進，大約6日通過日本九州一帶，7日侵襲韓國。

《自由》引述日本氣象廳認為，利奇馬中心會更接近北台灣，有出現西北颱的可能性，甚至有氣象單位認為颱風中心會直接登陸台灣。