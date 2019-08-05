香格里拉台南遠東國際大飯店迎七夕

今夏迎接浪漫七夕，為讓戀人有舒適約會及規劃終身大事好去處，香格里拉台南遠東國際大飯店特別以浪漫、熱鬧婚禮市集形式，集結包含婚紗、攝影等多家廠商進駐，賓客不僅可以跟著花藝老師一起親手製作多肉植物盆栽婚禮小物、品嚐飯店宴會廳主廚團隊精心準備的陳年紹興醉鮮雞、香烤伊比利黑豬佐紅酒醬、府城蒲燒鰻米糕、鮮人蔘麥冬山藥燉烏雞等婚宴美饌外，現場還請來原創小清新樂團表演、知名造型師Niniko分享流行妝髮趨勢，以及樂玩創意團隊活潑生動的現場互動，拉近與心愛之人距離！

當天還有2019臺南七夕愛情嘉年華專屬－沃隼釀造幸福啤酒車及聖母廟月老快閃活動，不僅可以搶先喝到七夕限定香草口味黑啤酒，還可以跟月老公合照加持讓感情更甜蜜！ 每位只要299元，報名即可參加幸運抽獎，豐富獎項包含香格里拉台南遠東國際大飯店雅仕套房住宿券、舊振南喜餅禮盒、婚宴花藝佈置、幸福黑啤酒禮盒等豐富好禮！當日現場簽約付訂終身大事者，除了享受超值優惠外，更可以加碼抽香格里拉台北遠東國際大飯店三天兩夜免費住宿！

香格里拉台南遠東國際大飯店一直以來以精緻貼心的服務成為台南地區政商名流舉行婚禮宴席的首選，本次創新地把音樂、草地、市集等清新元素搬入宴會廳，不僅是想讓平日忙碌現代準新人們，在幸福洋溢、樂聲繚繞的氛圍下，有效率地將終身大事一日搞定外，更是展現飯店婚宴團隊能為賓客打造獨一無二、客制化婚宴的實力。「夏戀音樂婚享節」8月4日(日)下午1點30分至4點30分，將於飯店地下二樓遠東宴會廳舉辦，如欲報名及了解更多詳情，請電洽宴會暨會議業務部。