台北福華「獨爸」限定 只有8天 讓您荷包省很大

父親節的腳步將近，沒時間準備禮物，不妨帶爸爸吃頓大餐。看準商機，台北福華大飯店祭出震撼優惠，館內「花園大道」美式自助餐，自即日起至8月8日推出不分時段全家帶爸爸來吃Buffet，爸爸只要NT$88獨享價，還有日式海鮮生魚片吃到飽，台灣生啤酒隨你喝來吸客。父親節即將到來，犒賞平日辛勞的老爸還不趁現在，趕快約起來！

想表孝心慶祝父親節，就是全家帶爸爸來花園大道美式自助餐廳，一起來享受吃肉的快感吧！美式料理菜色，包括像是現烤美國帶骨羊腿及紅醬焗烤明蝦或由師傅現切的爐烤美國肋眼牛排和田納西燒烤豬肋排，經由烘烤手法將肉汁鎖住，肉質口感恰到好處，搭配喜愛的醬汁一同享用，讓味蕾獲得最大滿足。

主廚私房菜更供應多元的美式料理，道地風味的碳烤紐奧良鮭魚、燒烤維吉尼亞蜜汁火腿、焗烤馬鈴薯海鮮、墨西哥雞肉捲餅、美式炸雞以及上班族最愛無負擔的美式捲心菜沙拉，搭配美式牛肉小漢堡，讓你享受滿滿的美式饗宴，而日式餐檯供應的每日現流魚獲現場更提供美式風格夏威夷風日式燒烤，現做手卷握壽司及夏威夷生魚拌飯（Poke）絕對讓爸爸享受滿滿的視覺饗宴。

甜點區則有廣受大人小孩喜愛的Haagen dazs冰淇淋，還有紐約起士蛋糕、檸檬派、波斯頓蛋糕和胡桃杏仁派等經典蛋糕，精緻可口，輕鬆優雅的享用美食佳餚，就趁優惠期間帶爸爸吃頓好料。

另外，飯店一樓的「點心坊」自即日起至8月8日推出全商品消費不限金額都享88折優惠，還有父親節期間限定，點心坊甜點總監嘉手納慶一為迎接2019父親節，推出成熟大人味的「微醺可可」蛋糕， 本款蛋糕口味以巧克力酒香為主打，產自瑞士的64%黑巧克力及38%牛奶巧克力混合製成，其中的最大亮點在於蛋糕體本身，使用人頭馬VSOP與蘭姆酒調配好比例將加州葡萄乾入酒釀製，一口咬下品嚐輕甜酒香的多層次驚喜，不用擔心酒香味重，上層使用濃醇香甜可可巧克力覆蓋杏仁角搭配焦糖翻炒後的酥脆榛果脆片，巧妙中和並完美達成入口滑順的平衡，這就是專屬老爸的滋味。

時間將近，趕快幫爸爸計畫一場難忘的父親節大餐，「花園大道」美式自助餐平假日午晚餐時段，4位成人同行，享一位父親優惠價NT$88。點心坊外賣櫃全商品消費不限金額，通通享88折優惠。