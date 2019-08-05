母乳好處多 研究：可降低寶寶腸胃道和中耳炎感染風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）每年的8月1日至8月7日為國際母乳哺育週，為創造友善母乳哺餵社會風氣，彰基舉辦「國際母乳週宣導活動」，希望藉由寓教於樂的活動，增進父母對母乳哺育相關知能及行動力，並提升民眾友善母乳哺育的觀念，共同營造支持母乳哺餵的環境。

台灣推行母嬰親善政策近20年，2018年全國母乳哺育率調查顯示，6個月以下純母乳哺育率46.2%，高於全球平均值36%，絕大多數媽媽都希望能持續餵母乳，只可惜實際執行時仍因社會大眾錯誤觀念及訊息，導致哺乳媽媽常感壓力及力不從心，因環境與社會支持是影響母乳持續哺育的關鍵因素之一。

彰基兒童醫院院長陳家玉醫師表示，餵母乳對媽媽好也對寶寶好，依實證研究發現，母乳能降低寶寶腸胃道感染、呼吸道感染、及中耳炎的機會，也會減少過敏及減少兒童期糖尿病的機會。哺餵母乳也能幫助媽媽產後子宮恢復較快，產後出血的機會較小，身材恢復較快，且得到乳癌、卵巢癌及骨質疏鬆的機率減少。

每年的8月1日至8月7日為國際母乳哺育週，2019年國際母乳週宣導主題為「增能家長、啟動哺乳」(Empower parents, enable breastfeeding)，期待藉由推動母乳哺育友善政策和立法、友善哺乳職場環境和福利、及持續發展親職性別平等的友善價值觀與社會環境，進而保障母乳哺餵的權利，促進母嬰身心健康。

彰基表示，藉由提供完善的產前教育，讓媽媽身心做好準備，尊重個體差異，交還每位媽媽決定自己哺育方式的自主權，提供高品質的哺乳環境與專業照護，及出院後到離乳前的專業諮詢與照護，並定期舉辦母乳支持團體，讓媽媽們能安心自在哺餵母乳，享受親密育兒過程。

國民健康署王英偉署長呼籲企業雇主、家人、親友及社區大眾支持媽媽哺乳，並落實性別工作平等法，讓職場哺乳婦女在規定的休息時間外，每日另給哺（集）乳時間60分鐘、加班超過1小時再加30分鐘，及100人以上職場設置哺集乳室，共同營造母乳哺育全面友善環境。