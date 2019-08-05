前國防部長馮世寬　接任退輔會主委

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）前國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正日前接任國家安全局長，而退輔會主委空缺今（5）日確定將由前國防部長、現為國防安全研究院董事長的馮世寬接任。

總統府今日午間聲明指出，總統蔡英文已簽署馮世寬的人事簽呈，待總統令發佈後將立即就任。

總統府表示，馮世寬具有完整的軍職歷練，對於國防產業與國防科技的專長，加上國際事務的能力，蔡總統期許馮世寬持續抱持愛護軍中袍澤的熱情與溫暖，讓無論是現役或退役國軍官兵都能夠無後顧之憂，全心全力做好保國衛民的工作，也能夠協助退役軍人開展人生發展的新篇章。

行政院今日上午透過新聞稿宣布馮世寬將接任退輔會主委，發言人Kolas Yotaka表示，退輔會的工作使命是讓現役或退役國軍官兵皆無後顧之憂，全心全力作好保國衛民的工作，馮世寬軍職歷練完整，畢業於空軍官校48期，熟稔國軍建軍備戰，國防轉型等規劃，從事軍職期間，對袍澤愛護有加，備受肯定。

此外，馮世寬熟悉產業，具公司治理專長，空軍二級上將退伍後，先後曾擔任漢翔公司董事長、國防部部長、國防安全研究院董事長，對國防產業、國防科技有全盤了解，並展現對公司治理的專業能力。

Kolas指出，馮世寬接任主委後，行政院期許他秉持過去對袍澤的愛護，完善退伍軍人的就醫、服務照顧等措施，也希望借重他對公司治理的專業，強化就業、就學等專長培訓，協助退伍軍人展開下一階段的人生發展。