〈時評〉中美雙方豪賭一把 開發中國家趁勢崛起

美國總統川普投下震撼彈，宣布自9月1日起，將針對其餘3,000億美元中國輸美產品加徵10%關稅，影響幾乎所有中國進口製成品。未來美民眾對商品變貴將很有感，尤其蘋果手機。電子業如今已邁入微利時代，美國加徵關稅將加速在中國廠商撤離速度，中美雙方領袖都有說不得的痛，但貿易戰至今仍然無解，也許會便宜了許多落後或開發中國家。

貿易談判破局，中美雙方領導人似乎都在「豪賭」，川普這次顯然將美國市值最大公司之一的蘋果拿到賭桌上來當籌碼，下的賭注可謂不小。蘋果去年10月市值成長至1.1兆美元，一躍成為美股市值最高公司，受中國需求疲軟影響目前市值為9,000億美元左右，此次關稅調高對蘋果衝擊很大，對美國經濟影響不小。

對習近平來說，賭注同樣不低，這次關稅將消費性電子產品納入課稅對象，蘋果手機的生產基地有75%是在中國。微利時代下將迫使生產廠不得不慎重考慮將生產線外移，有可能是讓中國工廠澈底崩解的最後一根稻草。此時又傳鴻海正在為中國廣州LCD面板廠尋求買家，售價88億美元，這個10.5代面板廠總投資額610億人民幣，並規劃在今年10月初之前量產， 若這筆交易敲定，將是鴻海規模最大的中國撤資案，後續引發連鎖撤資效應，將讓中國頭疼。

蘋果雖然是在美國設計和銷售其大部分產品，但由於組裝工作主要在中國，蘋果將成為這次關稅調高最大受害者之一。分析師估計，美國本土銷售的iPhone XS手機若因關稅成本轉嫁，大約要貴上40美元，提高成本將反映存終端售價。市場原估2019年全球智慧型手機市場銷售量約15億支，較2018年將年減2.5%，市場擔憂中美貿易戰繼續延燒，今年全球智慧型手機銷售是雪上加霜，不利全球的經濟成長。

中美貿易戰遲遲無法落幕讓川普也不好過。川普去年對2,500億美元的中國商品加徵關稅時，信誓旦旦的向美國人民誇口說，這會是將工作帶回美國的靈丹妙藥。一年多過去了，包括Nike、GoPro、掃地機器人的Roomba、卡駱馳等美國公司，的確移走在中國大陸大部份生產線，但卻搬到墨西哥、印度、越南及孟加拉等國，少見回流美國。美國製造業復興仍看不到影子，反倒是轉進亞洲及其它地區，卻沒能在美國提供更多的工作機會。

美國商務部最新統計，今年上半年美國從中國進口商品年減12%，對中國出口也下滑19%。兩國間總貿易額2,710億餘美元，已低於加拿大及墨西哥，為2005年首見。美國最大貿易夥伴國位置，中國已遭墨西哥所取代，而自中國進口的減少，卻被其它國家進口成長給抵銷，美國從越南進口就大幅成長33%。中美貿易戰延燒一年餘，川普讓世界工廠重新洗牌後，兩國似乎都沒佔到太大好處，卻讓其它國家及地區趁機崛起。